Del proyecto de ciudad deportiva a los traspasos del Villarreal

Las dos horas y cuarto de declaración de Pablo Comas ante la terna de magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva dieron ayer para mucho. Uno de los asuntos estrella fue el del proyecto de ciudad deportiva que el expresidente del Real Club Recreativo de Huelva pretendía instalar en los terrenos del Tiro al Pichón, de uso dotacional deportivo pero que "el alcalde un día se levanta y dice que los va a convertir en feria", dijo en referencia a que finalmente la parcela albergó el nuevo recinto de las Fiestas Colombinas.

En el ejercicio 2012/13 el procesado cargó a las cuentas de la entidad 483.000 euros en concepto de gastos del proyecto. "Queríamos hacer un concurso internacional y nos fuimos, gente del club y yo, a inspirarnos en cómo hacerlo". Realizaron viajes a las de Liverpool o Manchester United, asumió. En el ejercicio económico 2013/14 procedió a "hacer suya esa cantidad aparentando que compensaba una inexistente deuda que el Recreativo mantenía con la entidad Poientose, perjudicando de nuevo la precaria situación" del club, mantiene la Fiscalía.

El acusado dijo ayer que quería una nueva ciudad deportiva porque la actual "es una mierda" y está alejada de la capital onubense, concretamente en las inmediaciones del polígono Huelva Empresarial. "Me gasté 400.000 euros porque era mi dinero; el proyecto no nato de la ciudad deportiva no le ha costado un duro al Recreativo, lo he pagado yo", declaró.

El contrato de cesión temporal del jugador argentino Marco Ruben desde el Villarreal CF en 2008 estipulaba que el 10% de los beneficios que generara su traspaso a otro equipo debían ser para el Recreativo de Huelva. El 11 de julio de 2012 el Villarreal lo vendió al Dynamo de Kiev por ocho millones de euros, lo que debería haber reportado un beneficio de 800.000 euros a la entidad albiazul. Pero un nuevo contrato rubricado por Pablo Comas dos días antes con el consejero delegado del equipo castellonense Fernando Roig (que declarará hoy como testigo de la defensa en el juicio) acabó fijando el cobro en solo 250.000 euros, "lo que conllevó que el Recreativo dejara de percibir 550.000", según el Ministerio Público.

El expresidente del Decano explicó al respecto que "Roig nos llamó para decirnos que si nos tenían que dar el 10% no lo iban a vender", por lo que prefirió pájaro en mano. Además, arguyó, "nos interesaba que el Villarreal nos traspasase jugadores como Joselu y Toño". Con esta operación, según los cálculos de Comas, "ganamos bastante más que esos 800.000 euros que nos iban a corresponder de la venta de Marco Ruben".

En la vista oral salió también a relucir la tienda que el Recreativo de Huelva abrió en la calle Méndez Núñez. La defensa presentó varios artículos periodísticos para demostrar que esta llegó a estar en funcionamiento y contrarrestar así la afirmación del Ministerio Fiscal de que la tienda no tuvo ninguna actividad pese a que, en 2013, el acusado solicitó un crédito de 19.800 euros -vinculado de nuevo al millón de euros a plazo fijo en el banco Espíritu Santo- para sufragar los gastos del primer año de alquiler de los locales comerciales en los que se instaló.