Un propósito para el año nuevo

Hacer dieta, empezar a ir al gimnasio, dejar de fumar... Cada vez que llega el año nuevo empiezan a fijarse objetivos alcanzables, pero que en la mayoría de las ocasiones depende de la fuerza de voluntad que tenga cada uno. Con la llegada de 2017 también aparecen nuevos propósitos en clave albiazul, los hay, y muchos, en el ámbito institucional y económico, pero también en lo deportivo.

El final del pasado mercado estival trajo aires de ilusión al recreativismo con las llegadas de Fran Machado e Iván Aguilar, pero los dos grandes fichajes del Decano en el pasado estío aún no han terminado de dar su mejor versión. A la espera de que Iván Aguilar retome la voracidad anotadora que mostró en la última campaña en el UCAM Murcia, las esperanzas quedan centradas en Fran Machado. El granadino no ha terminado de encontrar su sitio en el esquema de Juan Manuel Pavón, mientras que con Ceballos en el banquillo su participación fue de más a menos. No obstante, el ex del Cádiz ha demostrado en el tiempo que ha tenido que posee una calidad técnica individual por encima del nivel medio de la plantilla, mientras que su profesionalidad y compromiso han quedado fuera de toda duda durante estos meses.

Encontrar la continuidad a la primera hora de partido ante el Extremadura es el reto que tiene ante sí el cuerpo técnico albiazul con el atacante de Armilla, ya que Machado fue capaz de resolver el encuentro en dos acciones individuales: la primera sirvió para anotar el primer gol tras un control delicioso con la espuela, mientras que la segunda dio origen al penalti que Jesús Vázquez convertiría en el momentáneo 2-0.

El principal escollo a salvar es encontrar la posición en la que el futbolista granadino dé su mejor versión. Machado ya ha actuado en banda, como mediocentro, como mediapunta e, incluso, como segundo delantero, pero la irrupción de Miguelito le cerró las puertas del perfil zurdo del ataque, donde más rendimiento había dado en las primeras jornadas.

En total Fran Machado ha participado en 13 de los 19 partidos que se llevan disputados hasta ahora en el Grupo IV de Segunda División B, aunque hay que restar los dos primeros encuentros del campeonato, ya que aún seguía formando parte de la disciplina del Cádiz. De ellos, en diez fue titular y en tres salió desde el banquillo, mientras que en otros cuatro se quedó sin participar.

En una plantilla con un marcado carácter novel que cuenta con las figuras reconocidas de Jesús Vázquez y Núñez como referentes en los momentos de tensión, el paso adelante de Fran Machado puede suponer el crecimiento que el Decano necesita a nivel ofensivo para acabar con su falta de pegada y de fluidez en los últimos metros y un nuevo pilar dentro del grupo a la hora de gestionar emociones.

Además, el Recre está a la espera de resolver las denuncias de los jugadores que están en la plantilla para poder incorporar jugadores en el mercado invernal, algo que ya desvelaron los protagonistas de la gestión albiazul podría producirse gracias al aval de 200.000 euros que se depositó en su día en la Federación, pero si no hubiese solución a esos problemas el Recre tendría que mantener su plantilla hasta el final del campeonato, por lo que los mejores fichajes tendrían que aparecer desde el interior de un equipo que quedó conformado en septiembre. Fran Machado, Altamirano, Iván Aguilar, Mario Marín... Hay razones para creer que los propósitos de año nuevo se terminan cumpliendo y Pavón pondrá todos los medios a su alcance para que así sea.