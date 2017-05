"El primer gol lo va a marcar el Colombino"

Entre los dos podrían escribir una historia completa del Decano. Isabelo Ramírez y Manolo Zambrano son pasado y presente del Recreativo. Jugadores, entrenadores y ahora presidente el segundo, ambos son leyendas vivas de la entidad que encaran el choque por la supervivencia contra el San Fernando. Ambos participaron en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense para compartir sus sensaciones ante la final del domingo.

Como presidente Zambrano no puede ocultar el desgaste acumulado en su rostro. Isabelo lo vive como un aficionado que "sufre y lo pasa mal". Los dos coinciden no obstante en lo que espera el domingo. "Es una final y hay que ganarla, sin importar el cómo", señaló Zambrano. "Ganar, ganar y ganar, no podemos tener otro mensaje", añadió el exdefensa albiazul. En lo que no tienen dudas es dónde comienza el partido: "Hay que llenar el Colombino y marcar el primer gol en la grada", reclamaron ambos.

Con cientos de partidos a sus espaldas como jugadores y entrenadores, ambos encontraron en sus recuerdos episodios parecidos. Manolo Zambrano acudió al final de temporada en Primera cuando su Recre se salvó en la última jornada contra el Valladolid. Durante la semana "he pensado mucho en aquellos días, cómo lo viví, la tensión que tenía y cómo al final nos sobraron dos puntos". Ahora como presidente "lo vivo de una forma diferente porque tengo una mayor responsabilidad. Cuando estás en el banquillo te centras en tu trabajo y en lo que puedes hacer, pero como presidente eres responsable último de todo y sabes lo que significa". "Como presidentes tienes una responsabilidad mayor que cuando eres entrenador", reconoció Isabelo Ramírez.

Ninguno de los dos invitados ve al equipo en la promoción de permanencia. Isabelo Ramírez advirtió que "para nosotros sería un palo porque venimos de arriba y es peligroso enfrentarse a equipos que lo celebrarían como un éxito". Zambrano aseguró que "nos obligaría a hacer un trabajo psicológico importante para reactivar a todos", aunque "es algo que no va a suceder".

El choque del domingo "se jugará más con la cabeza que con los pies", sostuvo el dirigente. El que fuera su capitán en el Recre de Primera confirmó que "si no mantienes la cabeza fría en un partido así y tienes la mente despejada te bloqueas". Es un partido diferente y como tal se afronta. El equipo se concentrará en Mazagón el mismo domingo por la mañana, un gesto que Isabelo considera "fundamental porque así un día de tanta tensión están todos juntos y se hace más llevadero que sólo en casa y dándole vueltas".

La clave para el presidente será "controlar bien el miedo y la euforia porque con tanta trascendencia y un ambiente así serán los dos sentimientos que tendremos". Para ello, "está siendo fundamental el trabajo de los psicólogos". Es "muy optimista" porque "veo al equipo entero y muy vivo". Isabelo compartió el criterio de Zambrano pues "si tenemos un poco del acierto que nos ha faltado en las últimas semanas sacaremos la victoria que necesitamos". Además, insistió en que "no perdamos la cabeza en ningún momento ni nos volvamos locos que llevamos cuatro puntos en el minuto 93 en las últimas semanas".

Los dos compartirán palco como tantas ocasiones lo hicieron sobre el césped o en el banquillo. Les tocará vivir "una tarde dura porque sufro más en el palco de lo que lo he hecho nunca como entrenador", reconoció Isabelo Ramírez. Para el de Tharsis, "Manolo tiene toda mi admiración por el trabajo que está realizando y lo valiente que ha sido. No le envidio el cargo que tiene". Será un domingo "de sufrimiento en el que todos tenemos que estar al lado del Recre. Huelva no le va a fallar a su Decano".