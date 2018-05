"Estamos preparados y tenemos ganas de jugar"

Si alguien puede hablar con conocimiento de causa de situaciones extremas en el recreativismo ese es Jesús Vázquez. El de Santa Olalla afronta otra semana decisiva, esta vez como técnico del Atlético Onubense, y lo hace con la templanza que le caracteriza. El exmediocentro del Decano y el canterano Misffut fueron los invitados de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebra en el Restaurante Ciquitrake de la capital onubense.

El filial albiazul visita al Guadalcacín (domingo, 12:30) en un partido en el que ambos conjuntos se juegan la salvación. Afirma el míster onubense que "estamos preparados, tenemos ganas de que llegue el domingo, estamos en buen momento y no nos cambiamos por nadie. Hemos conseguido casi un imposible, que es depender de nosotros mismos; y que ellos se jueguen algo también nos viene bien, porque al jugar en casa van a tener más presión. Hemos superado muchas cosas que nos han hecho mentalmente muy fuertes y allí habrá momentos duros".

Pese a las numerosas bajas que acumula, el entrenador del segundo equipo del Decano considera que "en el último tercio de competición el primer equipo ha tirado de nosotros y hemos seguido compitiendo. Son gente que venía jugando y nos dan mucho, pero fuera hay jugadores que tienen ganas. Cuando hemos hecho cambios no se ha notado. Condiciona porque hay menos dónde elegir, pero sé que vamos a mantener el nivel".

El filial podría depender de otros resultados, por lo que "la gente que esté cerca mía también va a estar pendiente, pero a los jugadores queremos tenerlos aislados para no volverlos locos". Aun así, el míster no tiene dudas y asume que "uno de los descendidos saldrá de nuestro partido".

El filial no estará solo en Guadalcacín, ya que "vamos a estar arropados, va a ir toda la plantilla, Zamora, Juan Alfaro.... También parece que se están movilizando aficionados. Va a haber ambiente. Estamos recibiendo muestras de apoyo y hay que agradecer lo que vivimos la semana pasada en la Ciudad Deportiva. A los chavales le dio mucha confianza ese respaldo".

Sobre su recorrido, Vázquez señaló que "esto es una carrera de fondo y empecé de cero y he llegado a la jornada 38. Estoy muy contento con el recorrido que he tenido durante el año, sé que tengo mucho que mejorar, pero lo principal es que me gusta lo que hago. También tengo que dar las gracias al grupo de chavales que he tenido". Sobre las valoraciones que pueda recibir como técnico, comentó que "entiendo que en esta parcela mandan los resultados. Sé que habrá valoraciones diferentes más allá del objetivo de la permanencia, pero no me preocupa. Sé lo que he hecho, los recursos y dependiendo de quién venga el análisis lo tendré más o menos en cuenta".

También cuenta el exjugador del Decano que "no tengo experiencia y no me veo preparado para llegar al primer equipo. Lo veo lejano y además tampoco me termino de ver por ahora por mi implicación sentimental y también por cómo me pudieran ver, porque la afición me tiene en muy buena consideración y como jugador estandarte. Mi primera experiencia profesional no creo que tenga que ser en el Recre, aunque está claro que es un sueño para mí", a lo que añade que "a corto plazo quiero seguir entrenando en la base".

Acerca de las dificultades vividas reseñó que "eso afecta y es así. Estamos en desventaja y nos hemos jugado la categoría con equipos con mayores presupuestos y prestaciones porque el club está en una situación compleja", a lo que añadió que "me da la sensación de que estamos en el mismo punto de partida que en otros años. Veo poco movimiento para que el fin al problema más grande se termine. Estamos como el año pasado, sin ir más lejos. No hemos notado mejoría, seguimos con los mismos problemas pero con un año más. Lo que se esperaba no se ha producido".Vázquez quiso explicar que "soy optimista de cara al futuro, pero con el Recre... Con la entidad, con el escudo... Los demás me lo tienen que demostrar (la gente externa), pero si no confiara y no fuera optimista no estaría en el club. Todo tiene una fecha de caducidad, pero la mía no me ha llegado".

También tuvo tiempo el serrano para hablar de Antonio Núñez, de quien dijo que "yo le daría el premio al Onubense del año. Creo que tiene que continuar una temporada más. Cuando dejar de jugar lo tiene que decidir él. Me da la sensación de que quiere seguir un año más, aunque no me lo ha dicho". "Cuando se valora a un jugador como él hay que ponerlo en liza todo. La valoración no es ponerse delante de un ordenador para ver lo que ha jugado o cuántos goles ha hecho. Por eso la decisión le pertenece a él y no ha nadie más", añadió. Terminó señalando que "si decide no seguir habría que hacer algo gordo. No se puede ir con una rueda de prensa y un muchas gracias".

Fue sincero Jesús Vázquez al comentar que "el nuevo propietario debería cambiarlo todo porque lo mismo no nos está dando resultado. Contar con gente que ya está es una decisión del comprador. Este año sí que me he dado cuenta de que el orden y la organización tiene que ser diferente. Se necesita un cambio grande. En los 10 años que llevo aquí creo que hay muchas cosas al aire, demasiada improvisación".

Por último, habló del juicio que espera a Pablo Comas el próximo lunes: "Espero que pague por lo que ha hecho mal porque las consecuencias las hemos sufrido nosotros. Lo que me gustaría es que se hiciera justicia. Si para él esto fue un negocio, cuando vio que no era rentable debería haber abandonado y él siempre quiso estar y no ha aceptado nunca que le quitaran el club. Esa desidia prolongada en el tiempo es lo que nos ha hecho estar donde estamos. Le culpo al cien por cien de todos los males".