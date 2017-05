La prensa cae derrotada por KO técnico

Cualquier comentario que les parezca gracioso será fruto de su imaginación. Decir que el informador llegó tarde al comienzo del partido es justificable, pero comentaré lo que vi y no lo que me contaron.

En la primera parte, el equipo de la prensa comenzó bien, bien colocados y animándose constantemente, seguros y actuando en bloque tanto en defensa como en ataque... Y justo ahí, el señor Sampedro, colegiado veterano con más de mil partidos a sus espaldas, acompañado por Domínguez González y Wert Ruiz como asistentes, que afinan más que el ojo del halcón en el Roland Garros. Así que esa gran colocación del equipo de la prensa solo duró lo "que dura dos peces de hielo en un whisky on the rocks".

Por los técnicos del Recre, no todos son técnicos, bueno, técnicamente hablando, claro está. Sólo tuvieron un objetivo: vapulear al rival. ¿Por qué será? No cedieron ni un palmo, ni encajar un solo gol... ¡Qué egoístas!Los primeros compases fueron pequeños acercamientos por parte de los técnicos, pero un gran Ale Montiel desbarató cualquier acción peligrosa. En un abrir y cerrar de ojos llegaron los dos primeros goles. El segundo de ellos de penalti dudoso, ya que Liáñez con su tobillo toca el pie de Alberto y debido a eso besa la lona. El empate duró en el marcador lo que tardó el equipo de la prensa en estar con la lengua fuera, es decir, dos carreras. Desde la banda el único entrenador de la contienda, don José Luis Camacho Malo, vociferaba a sus muchachos, pero estos lo hacían todo al revés. La táctica del fuero de juego, no salía. Si es verdad que el equipo de los técnicos estaba bien preparados físicamente, con Liáñez al mando y con su lateral izquierdo muy bien preparado psicológicamente, Manuel. El tiki-taka de la prensa no aparecía, o mejor dicho sí, pero a la hora de finalizar, seguían tirando paredes dentro del área chica, y Roberto, alias la pantera rosa, desbarataba cualquier amago de tiro.

Con esto llegó el descanso al mismo tiempo que llegaron los goles siempre en la misma portería, bien defendida por su portero, dicho sea de paso. Pavón y Luis alejaron cualquier acercamiento de su arco. El centro del campo lo manejó un tipo de altura ocupando mucho campo por su brazo armado, el gran Ale Díaz. Puñales por la banda como Liáñez y Toño, hábiles con sus manos, pero sus pies no le siguen las órdenes al mismo nivel. En punta Colilla hizo diabluras junto con las filigranas, las bicicletas y los taconcitos del gran Rúa, quien melena al viento hizo las delicias de todos los espectadores. Habría unos 3 o 4 en toda la grada si incluimos al perro guardián como tal.

En la segunda parte el partido se jugó en la banda, donde apareció Manolo Zambrano y dio órdenes a unos y otros; ya se sabe que el que tuvo, retuvo.

La prensa no se rindió y se mantuvo en el partido a su manera por mucho que los goles fuesen cayendo. Con el paso de los minutos y el escaso fondo físico de algún plumilla, el se transformó en un correcalles que aprovecharon los técnicos para aumentar su renta y firmar un triunfo por KO técnico.