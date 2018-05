Una posición de ventaja

Depender de sí mismo es una ventaja de valor incalculable cuando un equipo llega a la recta final del campeonato. Negredo quiere hacer valer como sea ante Las Palmas Atlético. El técnico albiazul sabe que si gana le dará igual todo lo que hagan los demás equipos implicados en la lucha por la permanencia. Por eso el mensaje es claro: "Hacer nuestro trabajo y no tener que mirar a nadie más".

Por la cabeza del técnico sólo pasa que el domingo "sea el último partido en el que nos estemos jugando algo". Tiene claro que "lo bueno sería hacer un gran partido, sacar un buen resultado y que se acabara todo ahí". Sin embargo, echa el balón al suelo porque "igual no sale la cosa bien y tenemos que jugarnos otra final en Jumilla". Pero es una opción en la que no quiere ni pensar. Su idea es fija: "Ganar para tener una última semana de trabajo tranquila y que podamos ir a Jumilla, no a disfrutar porque siempre hay que cumplir, pero sí a jugar un partido sin esa presión añadida de los puntos y las urgencias de la clasificación".

El preparador sabe que una final es diferente. Compara el choque con los anteriores "como el del Córdoba B, cuando venía en una buena dinámica, o el del San Fernando, que también llegó con una racha muy buena, o el de Granada, que era difícil y nadie lo daba como triunfo nuestro". Sin embargo, "este puede ser el más importante porque si lo ganamos, como también le pasa a ellos, estamos salvados. Por eso por nuestra cabeza no pasa otra cosa que no sea ganar y si no quedaría otra semana dura por delante".

A Negredo le sorprende que no se unifiquen los horarios a estas alturas. Considera que sería "bueno para todos los implicados en el ascenso y la permanencia jugar a la misma hora". A pesar de ello recuerda que "si nosotros hacemos lo que debemos no tendremos que mirar a nadie".

Negredo aprovechó su comparecencia semanal para alentar a la afición. El técnico considera que el público "va a ser muy importante" para que "tire de nosotros en esos momentos en los que el equipo no se encuentre o sufra, que los habrá, tire del carro, y nos ayude". Para cualquier jugador "es un privilegio y un lujo jugar con mucha gente en el campo, que remen a favor y en contra del equipo contrario". El factor ambiental puede afectar al rival porque "son chavales con futuro, pero que juegan con 300 espectadores".

De Las Palmas Atlético destaca que "en casa es un equipo muy fuerte y fuera lo hace más replegado". No espera que asuma riesgos porque "vendrá a Huelva pensando que el empate le vale, por lo que espero un partido en el que no va a exponer mucho, esperando su momento". Por ello, "va a ser un encuentro complicado en el que tendremos que salir enchufados".