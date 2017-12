Los políticos caen ante el equipo de la prensa (1-3)

El equipo de los políticos sucumbió ante el de la prensa en el encuentro que ambos colectivos disputaron en la mañana de ayer en el remodelado campo de Los Rosales. Ni el cansancio acumulado tras haber jugado el pasado jueves -que mermó el potencial del, a la postre, bando vencedor- ni el tener un banquillo mucho más amplio y profundo fue suficiente para que los políticos onubenses sumasen una nueva derrota ante la prensa.

Lo cierto es que el partido estuvo entretenido. Periodistas, fotógrafos y resto de representantes del mundo de la comunicación salieron al terreno de juego mucho más enchufados, tanto que no tardó en llegar el 0-1, obra de Manuel Jesús Montes. Pero a partir de ahí el choque se igualó, pisando el área los dos equipos con relativo peligro. En la recta final del primer tiempo un saque de esquina de los políticos contó con la beneficiencia de un rival y el balón terminó quedando muerto dentro del área de meta, siendo empujado al fondo de la red para restablecerse las tablas en el marcador. Pudieron voltear los políticos el marcador antes del descanso al gozar de un penalti -que no era, todo sea dicho-, que lanzaron de forma indirecta, como aquel de Cruyff y Olsen, aunque la entrada en el área antes de tiempo del segundo actor en el lanzamiento desde los once metros acabó convirtiendo la pena máxima en un libre indirecto a favor de la prensa.

En el segundo acto la igualdad se mantuvo hasta que apareció Fran Barbosa para cruzar un balón rebotado dentro del área y hacer el 1-2. La prensa quiso igualar el capítulo de fallos desde los once metros y erró un penalti que podría haber sido la sentencia, pero ésta no llegó hasta que Alejandro Ramos mandó a la escuadra un tiro desde dentro del área.