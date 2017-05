"Nunca podré devolver todo lo que me ha dado el Recreativo"

Apenas unas horas después de anunciar su retirada sigue abrumado por las felicitaciones y los reconocimientos. Jesús Vázquez cuelga las botas después de 18 años como profesional y como emblema del Decano. El capitán se despide.

-Con 37 años y 324 partidos a sus espaldas, ¿era el momento?

-Es una decisión difícil, muy pensada. Siempre tienes la duda. Por muchos motivos personales y a nivel interno tenía que dar el paso ahora. Hay que estar al cien por cien para defender este escudo y creo que el año que viene no lo estaría. Era el momento.

-Ha disputado más partidos con el Recre de los que tiene el Nuevo Colombino en la liga.

-No conocía ese dato. Es una curiosidad sorprendente. Estoy súper orgulloso de todo lo que he conseguido. Cuando llegué en 2006 para jugar en Primera no podía imaginar que algún día sería historia de este club. He tenido la suerte de estar a gusto y ser reconocido en el equipo de mi tierra. Es lo más grande que me podía pasar.

-18 años es toda una vida.

-Voy a echar de menos esta rutina. Ahora quizá no, pero cuando empiece la pretemporada y me vea en casa me entrará el bajón. Espero que cuando llegue mi mente ya esté ocupada con otras cosas porque son muchos años con esa adrenalina que ahora me va a faltar.

-¿Se imagina un domingo sin fútbol?

-Para nada. Es imposible. En la grada o en la televisión voy a estar porque es mi pasión. Como poco seré consumidor de fútbol y aficionado del Recre.

-¿Y un Recre sin Jesús Vázquez?

-El siguiente proyecto ya lo va a ser. Las personas estamos para ayudar al club y si no está Jesús Vázquez habrá otro futbolista que lo hará mejor todavía. En 127 años nadie fue imprescindible.

-Xabi Alonso dijo hace unas semanas en El País que había que marcharse mientras todavía te pudiesen echar de menos.

-Leí esa entrevista precisamente cuando estaba dándole vueltas a la cabeza y me pareció una reflexión muy coherente. Es una decisión muy personal. Hay compañeros que prefieren estirar sus carreras en categorías inferiores. Siempre he pedido a mi gente que si me veía mal en un terreno de juego me lo dijera, porque a veces no eres consciente. Creo que no me ha pasado y he podido jugar a un nivel más que aceptable. Empezar de cero otro año ya si me hubiese arriesgado a todo eso.

-¿Cuándo tomó la decisión?

-En firme no hace mucho, pero la llevo madurando algunos meses. Hablé con mi mujer y la familia durante la temporada y les dije que sentía que iba a ser mi último año. Hablé con unos compañeros y con otros, los escuché y según se fue acercando el final lo vi cada vez más claro. La situación del equipo me hizo mantenerlo en silencio y no anunciarlo porque no quería distraer la atención cuando nos jugábamos la vida. Unos días antes del partido del San Fernando se lo dije a Zamora, a Núñez y al club.

-¿Cuántas veces había imaginado su adiós?

-Muchas y era diferente. Nunca había pensado que sería en un partido tan decisivo, jugándonos la vida. Siempre imaginaba un partido light, sin nada en juego y pudiendo organizarlo durante la semana. Así hubiese sido sin la racha de malos resultados que tuvimos en las últimas jornadas. Me entró la duda incluso porque me daba mucha pena no haberme podido despedir de mi gente en el estadio. Al final sin preparativos fue todo puro y muy emotivo.

-Un Colombino lleno y de celebración, pero en Segunda B. No es el Recre que quería dejar.

-Para nada. Cuando volví en esta segunda etapa mi sueño era marcharme con el equipo en Primera y ser en esta parte final de mi carrera una ayuda sin el protagonismo que me ha tocado tener. Ha sido todo lo contrario con una batalla constante deportiva e institucional con la cara más fea del fútbol. Nos ha tocado la época más dura, una época en la que se ve el verdadero valor de las personas y Huelva ha demostrado ser una gran afición que quiere a su club.

-El año pasado decidió seguir una temporada más por las circunstancias del club. ¿Es su decisión una muestra de confianza en el futuro?

-Sí. Cuando llegas a una cierta edad ya sabes que tu carrera va temporada a temporada. El año pasado me sentí obligado porque dimos un paso al frente y había que estar. Sentí que podía ayudar al Decano desde dentro. No podía dejar al Recre en ese momento y decidí seguir. Ahora veo un futuro diferente y una temporada próxima que no tendrá nada que ver con la que dejamos atrás. Este año servirá de punto de inflexión para el cambio radical que necesita el Recre. Hace falta estabilidad para reconstruir y comenzar de cero.

-Sin Jesús Vázquez ni Zamora se va a quedar Núñez un poco solo.

-Lo vamos a dejar abandonado rodeado de jóvenes. En la planificación del año que viene seguro que se tendrá en cuenta dotar a la plantilla de la experiencia y la veteranía que echamos en falta.

-Hace un año cuando peor pintaba el futuro dijo que no sería el último capitán del Decano. ¿Deja el brazalete en buenas manos?

-En las mejores, en las de Núñez. Desde que llegó a Huelva le impactó el sentimiento que hay alrededor del Recre, lo hizo suyo y es un recreativista más que será un digno portador de ese brazalete.

-En las dos últimas temporadas su papel en el vestuario fue casi paternal. En un grupo tan joven genera un respeto reverencial.

-Hay una distancia generacional importante. Tengo un hijo de 12 años y en muchos casos lo veo más identificado con mis compañeros que yo mismo. Es una plantilla muy joven en la que la diferencia con los veteranos es de 17-18 años. Es un papel que siempre he tratado de desarrollar porque lo recibí cuando me tocó subir a mi de la cantera.

-La crisis del club provocó la eclosión de un grupo de canteranos onubenses a los que las circunstancias obligaron a madurar a marchas forzadas. ¿Qué futuro les augura?

-Ha sido una situación difícil y también una oportunidad para ellos. Las circunstancias obligó a muchos a subir al primer equipo sin tener el tiempo de adaptación o de transición necesario. Han madurado a una velocidad increíble y cuando han comenzado a jugar partidos se han convertidos en futbolistas importantes y muy atractivos para cualquiera en la categoría. Es espectacular la adaptación que han tenido para competir.

-¿Hay base para la reconstrucción?

-Está claro que todo dependerá del proyecto se construya, aunque hay una buena base para comenzar. Si puedes aprovechar la base tienes que hacerlo. Nosotros contamos con esa ventaja.

-Tras una permanencia deportiva que ha costado sangre, sudor y lágrimas el club se enfrenta en los próximos 50 días a un partido crucial en los despachos. ¿Lo ganará el Recre?

-Lo vamos a ganar. Será sufrido como todo lo que hemos conseguido en estos 127 años de historia. No contemplo un escenario diferente. Hay que aprender y cambiar muchas cosas. Debemos tener paciencia a la espera de ese cambio.

-¿Ha tenido tiempo de rebobinar su carrera en estos días?

-Todavía no. Llevo 48 horas respondiendo a los mensajes, las llamadas, los comentarios en las redes sociales... Me siento sobrecogido por tanto agradecimiento. Se me saltan las lágrimas cuando leo algunos mensajes de gente que ni conozco. Estoy todavía en el proceso de agradecer todo lo que me ha dado la afición. Me dicen en muchos mensajes que no podrán devolverme lo que yo les he dado y es al revés. Nunca voy a poder devolver todo lo que Huelva y el Recre me han dado. Si soy algo es por el Decano. En los años que me queden me esforzaré por hacerlo.

-578 partidos como profesional. ¿Le ha faltado algo por vivir?

-He vivido de todo en todas las categoría. No cambiaría nada ni las victorias ni los fracasos. Se aprende más de los golpes porque forjan tu carácter. Me gusta ir de frente por la vida y nunca bajar los brazos. En mi carrera deportiva tuvo más fracasos que victoria, pero no cambiaría ni uno. Estar 18 años en la élite saliendo de un pueblo con 2.000 habitantes no es fácil porque empecé a jugar con 15 años.

-¿Su momento más feliz? ¿Y el más amargo?

-El mejor sin duda fue la temporada en Primera con Marcelino. Fue mi debut, tener la oportunidad de enfrentarme a jugadores a los que admiraba, ganarles... Nunca pensé que pudiera vivirlo. Cuando pasan los años te das cuenta de lo que hicimos. El peor fue el descenso a Segunda B. Se creó un clima de desunión entre la grada, el equipo y la directiva que nos abandonó. Se alimentó un clima que generó gran parte de los problemas que tenemos ahora. Estamos en la cuerda floja desde entonces.

-Precisamente la unión es la clave ahora.

-Aquel consejo que nos desunió con veneno a los jugadores unos en contra de otros, a la afición y que alejó al club de Huelva con su salida tuvo un efecto contrario para unirnos de nuevo a todos. El futuro del Recre se debe construir desde la unión, para tener un Recre mejor es imprescindible esa unión para no volver a caer en el error de culparnos unos a otros. El escudo debe marcar el camino que todos sigamos sin egos ni protagonismos.

-Ahora comienza una nueva etapa. ¿Césped o despachos?

-Estoy expectante. Me gustaría seguir ligado al Recre. Llevo años preparándome para el después y no me corresponde decidirlo. Llegué con 26 años y ya tenía el título de entrenador y el año pasado me saqué el de director deportivo. Sigo formándome y preparándome para ayudar. Antes de colocar a Jesús Vázquez lo sensato es darle estabilidad al Recre.

-Ha tenido la oportunidad de trabajar y aprender con auténticos maestros del banquillo. ¿De quién ha bebido más?

-Sin duda de Marcelino. He aprendido de todos porque me intento quedar siempre con lo positivo. Desde Ortuondo que me inculcó esa vena vasca de lucha desde el primer día hasta esta temporada. Pero por encima de todos con Marcelino es quien más sintonía he tenido porque hablábamos el mismo idioma.

-¿Y cómo jugador?

-He tenido la suerte de compartir vestuario con jugadores del nivel de Marchena, Manuel Pablo, Valerón o Aranzubía que fueron top en España. En el Extremadura me marcó mucho Mosquera. Paunovic en el Tenerife fue mi referente. Con Cazorla en el Recre disfruté una barbaridad porque no es fácil hacerte reír en el campo. Luego en la segunda etapa en Huelva con Zamora y Núñez por todos los momentos que hemos pasado juntos. Entre los tres nos propusimos llevar este barco a buen puerto y creo que lo hemos conseguido.

-Todos esos nombres hoy suenan lejanos y casi irreales. ¿Volveremos?

-No tengo ninguna duda. El mundo del fútbol es cíclico. En todas las épocas hemos tocado el cielo, nos hemos caído y siempre nos hemos vuelto a levantar. Lo que no podemos volver a caer a nivel institucional cuando salgamos de la penumbra. Más allá de los fracasos y los éxitos la estabilidad debe estar garantiza. Si dentro de diez años volvemos a estar igual significará que no hemos aprendido nada.

El líder indiscutible del grupo y clave para la cohesión del vestuario. Para gran parte de los jugadores del Decano es casi un padre, su patrón. De media le saca más de una década a sus compañeros. Ya no comparte con ellos las inquietudes ni los gustos propios de la edad, pero genera una admiración casi reverencial en los canteranos. Uno de ellos le puso un apodo que le ha acompañado durante toda la temporada. Jesús Vázquez es el patrón (del bien) en contraposición al personaje de Pablo Escobar en la serie Narcos, donde se hace llamar patrón. "Es un mote que me pusieron los más jóvenes que tiene mucho que ver con la diferencia generacional. Ven la serie Narcos, de la que no he visto ni un capítulo, y me contaron que el protagonista es el patrón del mal y que para ellos soy el patrón del bien. Empezaron con la broma y se quedó".