"Para nosotros es un plus"

El técnico del Córdoba B, José María García, también compareció ante los medios para hablar del duelo de mañana ante el Decano. Acerca del encuentro indicó que "ellos se la juegan también, están intentando llenar el campo. Es un equipo con mucha tradición, de Primera, que por circunstancias está en Segunda B y va a ser un partido complicado. Les he dicho que el jugar ante un equipo así, esa ilusión de jugar ante ocho o diez mil personas tiene que darnos un plus para salir desde el principio a por los tres puntos", a lo que añadió que "cuando juegas en casa, con tanto apoyo, es un refuerzo muy positivo. Pero a nosotros el jugar en un campo así debe ser una motivación enorme para demostrar su valía y el potencial que tenemos. No creo que haga falta ni motivarlos".

Por último, el técnico blanquiverde señaló que el Recre "es un buen equipo y si miras los nombres te das cuentas que es circunstancial tanto que esté en esta categoría como en esa posición, ya que es un equipo hecho para jugar play-off. Se han metido en una mala racha, eso te afecta, y el tener una afición tan grande también. Cuando todo va bien te llevan en volandas y cuando están las cosas difíciles la afición aprieta".