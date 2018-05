El pliego para la venta de acciones saldrá adelante

El pliego para la venta de las acciones del Recreativo saldrá adelante. El Pleno del próximo lunes dará luz verde al documento que abrirá un nuevo proceso de traspaso de las acciones. El PP "no se opondrá" al documento, según confirmó ayer su edil Manuel Remesal. El portavoz en todos los temas vinculados con el Decano del grupo popular calificó como "correcto" un pliego que "recoge las dos líneas rojas que trazamos en su momento: devolución del dinero pagado por el Ayuntamiento a Hacienda y Seguridad Social y la pignoración de las acciones para garantizar su devolución en caso de incumplimiento". No obstante, señaló que "vamos a estar vigilantes para que se cumpla con el pago de las cantidades señaladas en el pliego".

El PP considera que "la venta es imprescindible para el futuro y la viabilidad del Recreativo". Sin ella "la situación del Recre sería muy compleja". En este sentido defendió que "el pliego podría ser más garantista, pero hace un año con un pliego muy garantista nos quedamos con una venta desierta porque las condiciones que se pidieron no eran asumibles". Remesal sostiene que "hemos estado al otro lado y sabemos las dificultades que conlleva una situación así, por eso nunca nos opondremos a lo que consideramos positivo para el Recre". En este sentido, insistió en que "por responsabilidad nunca seremos un obstáculo a un paso clave para la viabilidad del Recreativo y de un bien de la ciudad de Huelva".

Remesal destaca que "vamos a estar vigilantes para que se cumplan todos los pagos"Mesa de la Ría ve unos requisitos "más realistas y asumibles que los de hace un año"

Otros grupos de la posición mostraron más dudas. Tanto Ciudadanos como Ruperto Gallardo, en nombre de los concejales no adscritos, coincidieron en solicitar garantías para el cobro de los 9,5 millones de euros que el comprador deberá asumir en los próximos diez años. Basan su argumentación en el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Huelva, que cuestiona que "no se vea garantizado con el correspondiente aval bancario y gravado con el pago del correspondiente interés legal del dinero y que tan solo se prevea con el pliego a tal fin la pignoración de las acciones y el establecimiento de una condición resolutoria para el caso del incumplimiento de dicha obligación".

La portavoz de Ciudadanos, María Martín, señaló que en el pliego "vemos pocas garantías para una correcta venta del Recreativo de Huelva y su viabilidad, además de los reparos de la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento sobre algunas cláusulas del pliego de venta". Su formación no apoyará de forma favorable el pliego "si no es con garantías reales de que vaya a buenas manos y de que se devuelva todo el dinero de los onubenses, que se ha invertido para su salvación". Lo considera "una deslealtad con el club, con la afición y con la ciudad". Anunció que "si se vendieran todas las acciones sin retener parte alguna, se garantizara el pago de la deuda con un aval real y no las propias acciones, y se garantizara que en caso de resolución del contrato se ejecutara ese aval, estaríamos cumpliendo con los reparos más importantes que ponen los dos funcionarios de mayor rango del Ayuntamiento y podríamos votar a favor".

La portavoz municipal de Ciudadanos expresó que "ya hemos vivido lo que ocurre con el Recreativo cuando se usa con fines partidistas o queriendo mantener el control político del club. Eso no es mirar por el Decano, eso es usar el club y a su afición por interés. Nosotros queremos que se vendan las acciones y el club vaya a buenas manos, pero no podemos dejar ninguna puerta abierta a un nuevo rescate dentro de cinco años o nueve, con más deudas y en peores condiciones". Si no hay cambio, su formación se abstendrá en la votación.

Ruperto Gallardo se mostró en una línea similar. Reconoció que "no he hablado con mi compañero Enrique ni tenemos claro el sentido de nuestro voto, pero tengo claro que debemos votar con garantías jurídicas y económicas plenas porque los informes son duros". Gallardo considera que "el pliego actual es muy cómodo para cualquiera que llegue porque si le sale bien, perfecto, pero si no se va y que las deudas las asuma de nuevo Huelva".

Más positivo se mostró el portavoz de Mesa de la Ría. Rafael Gavilán considera "positivo" el documento porque "es asumible para interesados en comprar el Recre". Lo califica "más realista que el del año pasado" por lo que "veo más posibilidades de que se consuma la venta". Echa en falta "el dato del coste que tendría rescindir el contrato de Eurosamop para un interesado, porque es dar ventaja a quien ya está dentro". Sobre las objeciones del interventor y el secretario entiende que "si la oposición quiere incluir alguna salvedad en ese asunto no vería mal apoyarlo". Sólo cuestiona de forma directa que "se mantenga el criterio de solvencia técnica porque limita la posibilidad de acceder al concurso a personas sin experiencia de otros sectores".

Gavilán se unió a la crítica de María Martín al equipo de gobierno. "Una vez más, como ya nos tienen acostumbrados, se presenta el documento sin haber intentado un consenso entre todos los grupos políticos para aprobarlo antes del Pleno, con el tiempo justo y en ese oscurantismo cualquier duda de las intenciones de esta venta cabe, sobre todo con los informes de la Intervención y la Secretaría General. Al Decano lo van a salvar su afición y Huelva, nadie más lo va a hacer".

El grupo municipal de IU prefirió no hacer valoraciones al no tener suficientemente analizado el pliego para la venta de las acciones del Recreativo, mientas que Participa Huelva no fue localizable.