Los dos planos sobre los que se construye el futuro

El Recre convive en dos planos coincidentes sobre los que se construye su futuro. Sobre el césped los futbolistas acercan la permanencia y en los despachos los rectores y el Ayuntamiento avanzan en la resolución definitiva de los problemas institucionales de la entidad. Los dos escenarios se dieron la mano en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake, con la presencia de Pepe Fernández, presidente de Huelva Deporte y concejal del Ayuntamiento de Huelva, y el albiazul Núñez.

El futuro centra el presente. Se acerca el final de la temporada y el recreativismo se pregunta por las soluciones a la crisis albiazul. Pepe Fernández recordó que "los tiempos administrativos y en la política son muy diferentes a los deportivos porque cada paso que damos requiere de unos procedimientos que ralentizan y hay que garantizar que cada paso se da en firme". No obstante, y aunque con más lentitud de la esperada inicialmente, aseguró que "el Recre no va a caer, eso lo debemos tener muy claro todos". Uno de los principales hándicaps a los que se enfrenta el consistorio como accionista mayoritario es la novedad del proceso porque "es algo nuevo y cada paso que se da es inédito, por eso nos encontramos con muchas precauciones de todos los interlocutores como el Registro que tardó casi dos meses en abrir la hoja del club por la cantidad de documentación necesaria". A pesar de ello, "la hoja de ruta es muy clara, pero lo que no podemos es pregonarla con un megáfono porque además sabemos que hay un francotirador esperándonos por si damos un paso en falso".

Atento a sus palabras, Núñez se mostró tranquilo con el trabajo en la zona noble del Nuevo Colombino. El recreativista confirmó que los futbolistas "tenemos los cinco sentidos en el césped y lograr la permanencia lo antes posible, que es lo que nos corresponde". En el vestuario albiazul "esta temporada no hablamos del tema económico, porque es algo que sabemos que se va a resolver y confiamos en el trabajo que realizan el consejo y el Ayuntamiento". A diferencia de temporadas anteriores en las que "casi todos los días era lo que se hablaba y siempre eran plazos y mentiras". Como capitán recreativista considera que "se está avanzando y que lo peor ya ha pasado. Pronto habrá buenas noticias".

Fernández no quiso dar plazos, pero fue optimista. Reconoció que el Ayuntamiento esperaba haber tenido una solución "para el mes de febrero", aunque se encontró "con más dificultades de las esperadas y por ejemplo hasta hace 15 días como titular de las cuentas seguía apareciendo Pablo Comas, aunque desde octubre ya no era consejero ni tenía ninguna relación con el club", razón por la que "muchos pasos no se han podido dar antes". Espera, eso sí, "no tener que llegar a junio y que la solución al tema de Hacienda, que es lo fundamental para desbloquearlo todo, pueda estar pronto". Lo que garantiza a los recreativistas es que "no volveremos a vivir un 30 de junio como el del año pasado, que fue uno de los peores días de mi vida".

Además, recordó que en la situación actual "es falso alimentar debates sobre compradores porque es imposible vender el club a nadie sin el pliego de condiciones, en el que estamos avanzando mucho, y hasta hace 15 días no tuvimos el control absoluto del club. He ido más veces a Madrid en los últimos meses que en toda mi vida". Por ello, "en breve se convocará una nueva junta para ratificar los movimientos y dar validez a la reformulación de las cuentas necesarias". Mientras se resuelve todo el proceso "estamos en manos de gente profesional y de fútbol que sabe lo que hace como Carlos Hita y Manolo Zambrano".

Pepe Fernández eludió responder a las recientes declaraciones de Pablo Comas en elespanol.com. Reconoció que "las leí por encima porque me dijeron que me nombraba, pero no pierdo mi tiempo con él ni me merece opinar porque Comas es pasado aunque sea el único que no lo acepta".