Con los pies en el suelo

Marc Martínez tiene los pies en el suelo. El guardameta del Recreativo de Huelva, que con sus intervenciones ha sido clave en los dos últimos triunfos del equipo, da una visión autorizada de lo que siente el plantel albiazul. "Sabemos que no hemos hecho nada", asegura.

Desde que Ángel López se ha convertido en el primer entrenador del Decano la escuadra onubense ha sumado dos victorias. "La dinámica que llevamos estas dos últimas semanas está siendo muy positiva. El equipo está creyendo en todo lo que hacemos y por suerte se están dando los resultados", destaca el portero, quien añade que "tenemos que ir partido a partido. Estamos contentos y felices, pero sabemos que no hemos hecho nada", añade.

Es el único jugador del plantel albiazul que ha disputado completos todos los partidos

La reacción del cuadro albiazul ha sido grande. Da la sensación de que el equipo se ha dado la vuelta como un calcetín. "Ahora parece todo distinto. Tenemos que pensar las cosas que estamos haciendo bien y trabajar duro para seguir mejorando -señala Martínez-. Pienso que anteriormente en muchos partidos estaba más cerca la victoria que la derrota, pero se daban derrotas o empates porque también hacíamos cosas bien para ganar. Ahora el equipo está jugando muy bien al fútbol, se adapta a lo que piden los partidos y aparte están llegando los puntos", agrega.

En los dos últimos encuentros el Recre ha dejado su puerta a cero (2-0 frente al Mérida y 0-1 ante el Córdoba B), algo que el portero del Decano considera fundamental. "Llevo muchos años jugando en Segunda B y siempre he dicho que muy rara vez el equipo que queda como menos goleado no entra en el play-off. Tenemos que intentar seguir con la línea de dejar la portería a cero porque eso quiere decir que vas a estar muy cerca de ganar los partidos. Por ejemplo, el año pasado con el Alcoyano fuimos el equipo menos goleado y quedamos segundos, a un punto de ser los campeones de Liga", recuerda el meta albiazul. "Si mantenemos esa base seguramente estaremos en los puestos altos, que es nuestro objetivo", subraya.

Martínez llegó el verano pasado al club de Huelva con la vitola de haber sido el portero menos goleado del grupo III con el Alcoyano. Esta campaña tiene complicado repetir como Zamora en el grupo IV ya que Dani Barrio, portero del Melilla, sólo ha encajado siete dianas en catorce partidos mientras que él lleva doce. "La verdad es que no pienso en ello sino en ganar, obviamente si es con la portería a cero mucho mejor. No me rompo la cabeza con el Zamora. El año pasado se dio y fue una alegría y si se volviese a dar esta temporada sería otra pero no pienso en eso sino que me centro en el equipo, que es lo que realmente da los puntos y los objetivos", dice.

El Recre recibe el domingo al Marbella, tercer clasificado con 24 puntos y que llegará al Nuevo Colombino cargado de moral tras encadenar tres triunfos seguidos (2-1 ante el Lorca Deportiva, 0-1 contra la Balompédica Linense y 3-0 frente al Écija). Del próximo choque Martínez comenta que "va a ser un partido muy complicado y duro. Sabemos que el Marbella va tercero y lleva tres victorias seguidas. Posiblemente se vuelva a dar un partido largo como el del domingo pasado porque es un equipo que aparte de jugar bien al fútbol es un conjunto rocoso, que se encuentra cómodo en las dos situaciones del juego, tanto con el balón como sin él". El meta, tras alabar al conjunto costasoleño, se muestra esperanzado de dar una nueva alegría a la afición. "Esperamos mantener la línea de trabajo y de fútbol para sumar tres nuevos puntos", manifiesta.

En lo personal el cancerbero recreativista está satisfecho con su rendimiento. Es el único jugador del plantel que ha disputado completos los 14 encuentros de la competición y en las últimas jornadas ha contribuido decisivamente en la mejoría del equipo. "Me encuentro bien desde que llegué aunque es cierto que tuve dos errores puntuales en los partidos contra el Murcia y el Badajoz, algo que no escondo. Desde el primer día me he encontrado cómodo, seguro y gracias a Dios he tenido la confianza de los dos místers y de los compañeros. Me encuentro a un nivel alto desde el principio aunque sí que es cierto que ahora tengo más intervenciones y que los dos errores fueron en la segunda y tercera jornadas. Me encuentro cómodo en la portería y estoy tranquilo porque sé cómo estoy entrenando".

La plantilla del Recre huye de la euforia, pero si el equipo se impone el domingo al Marbella tiene la opción de seguir acercándose a la zona noble de la clasificación. "Si ganamos sería una racha de tres victorias consecutivas y obviamente los triunfos te dan la posibilidad de estar más arriba. Ahora sólo tenemos que pensar en ganar al Marbella, con lo que conseguiríamos algo que el Recreativo de Huelva no logra desde hace años, que son tres triunfos seguidos. Esperemos lograrlo el domingo y seguramente estaremos más cerca de donde queremos todos", concluye.