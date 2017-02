Una permanencia clave para tener futuro

La competencia por abajo no permite un respiro. En el vestuario del Decano lamentan la derrota en Jumilla porque "si ganamos nos ponemos el 13 y ahora en cambio nos vemos otra vez en descenso directo". El Decano necesita "sumar dos partidos seguidos para coger esa confianza que tanto nos hace falta", añadió el jugador albiazul. De ahí que Fernández incidiese en "la irregularidad" que muestra un Decano que "gana un partido y a la siguiente semana nos meten cuatro". Por ello "no existe línea de regularidad necesaria, aunque hay que esperar que reaccionemos".

Para lograrla el Recre necesita ser más sólido atrás porque, como defiende Antonio Domínguez, "arriba estamos haciendo goles y tenemos a jugadores como Núñez, Iván o Miguelito que está a un gran nivel".

Muchos elementos actúan en contra el Recre. José Antonio Fernández señaló al verano como "el responsable de la situación actual" por la falta de planificación y los problemas que tuvo el Recre para configurar su plantilla, además de la falta de refuerzos posteriores. Antonio Domínguez incidió también en el mal estado de los terrenos de juego para entrenar, a lo que el delegado en Huelva de la Andaluza recordó que "con Lucas Alcaraz ascendimos y entrenábamos en Isla Canela todos los días, sin duchas y sin autopista para llegar".

Antonio Domínguez se mostró tranquilo con respecto a la situación económica de la plantilla onubense. Defendió el papel del consejo de administración porque "ha sido claro y coherente al no prometer nada que no haya cumplido". Asume que "no cobraremos hasta el final de la temporada y no pasa nada". Los futbolistas "tenemos que estar centrados en salvar al club porque tenemos 127 años de historia en nuestras manos". A nivel particular fue muy claro. En verano se planteó salir del Decano porque "había un entrenador que no contaba conmigo, pero jamás me iría del Recre por la situación económica porque cuando renové me pude ir a un Segunda y me quedé aquí, que es mi casa y mi equipo".

Sus palabras fueron aplaudidas por José Antonio Fernández, para quien "Antonio Domínguez es muy importante ahora mismo para el equipo y la afición porque lo que representa en un momento tan duro".