El pequeño de los Alfaro, la perla de Segunda División B

Hasta una decena de jugadores onubenses ha competido lejos del Decano en Segunda División B, la mayoría de ellos con un papel importante en cada uno de sus clubes. El Barcelona B es el equipo que más futbolistas de Huelva tiene en sus filas. Uno de los profesionales más seguidos en la categoría por clubes de Segunda División ha sido el palmerino Jesús Alfaro, que ha jugado 35 encuentros, anotando 9 goles y dando 13 asistencias en liga regular, además de disputar tres de los cuatro encuentros que ha disputado hasta ahora en la promoción de ascenso -el filial catalán logró acceder a la siguiente ronda el sábado tras eliminar al Cartagena-, en los que ha marcado un gol. El también palmerino José Antonio Martínez ha sido titular en 28 partidos ligueros del filial blaugrana (1 gol), además de sumar tres de los cuatro partidos del play off a Segunda, mientras que Ignacio Abeledo ha sido el que menos peso ha tenido en el juego catalán, sumando siete partidos en los que ha marcado dos goles.

En el filial del Córdoba ha jugado Alberto Quiles, el capitalino ha sumado 30 encuentros en la categoría de bronce, en los que ha anotado 8 tantos, a lo que hay que sumar dos apariciones con el cuadro blanquiverde en Segunda. A otros dos equipos B se marcharon en invierno Caye Quintana y Dani Molina. El primero abandonó el Racing (18 partidos, 2 goles) para irse al filial del Mallorca (14 partidos, 4 goles) con el que logró la permanencia, aunque finalmente el segundo equipo bermellón bajará a Tercera por el descenso del primer equipo; mientras que Dani Molina salió del Recre con rumbo a un Celta B que ya tenía un bloque muy competitivo y en el que apenas ha tenido ocasión de demostrar su talento (ocho partidos en la liga regular y uno en la promoción de ascenso a Segunda).

En el Grupo IV han competido Álvaro González, que ha anotado 6 tantos en 28 encuentros para un Villanovense que aún opta al ascenso -aunque el de Santa Marta no ha participado en ninguno de los cuatro encuentros del play off-, y el central Álvaro Vega, que no pudo ayudar al Linares a evitar su descenso a Tercera tras jugar la promoción pese a haber sumado 28 choques más en la categoría.

Dos veteranos como Lolo y López Silva también han terminado jugando en el Grupo I. Los dos jugadores que comenzaron en el Santa Marta han tenido un peso importante en sus equipos. El central se marchó del Elche en el mercado invernal para jugar 12 encuentros en el Hércules, mientras que el atacante ha firmado dos goles en los 25 partidos disputados.