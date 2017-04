Tres penaltis y un gol mal anulado en un mes

El vestuario recreativista no aguanta más. Había un acuerdo tácito para no hacer demasiado ruido, pero las últimas decisiones de los colegiados con el Decano han soliviantado al grupo, que entiende que el Recre fue perjudicado en los últimos partidos de forma abierta. Públicamente Pavón admite que los errores son humanos y que no se para en ellos, sino en lo que depende de él. Pero de puertas para adentro a los recreativistas les cansa la merma de puntos de las últimas semanas.

La anulación del gol de Fran Machado en Lorca desató una ola de indignación entre los aficionados. Una captura del momento del golpeo de Rafa de Vicente con el granadino en posición legal corrió como la pólvora por las redes sociales. La imagen llegó al vestuario, que no dudó en utilizarla para denunciarlo en las redes sociales. Jugadores como el capitán Jesús Vázquez o el goleador Iván Aguilar lo hicieron en sus perfiles. El delantero calificó el error como "vergonzoso".

En las últimas semanas los recreativistas acumulan varios agravios. En la victoria contra La Roda hubo un claro penalti sobre Miguelito que además de no ser señalado supuso una amarilla para el onubense. Contra El Ejido a Iván Aguilar le hicieron un penalti que pudo cambiar el curso de un encuentro que terminó en derrota. El mismo futbolista fue objeto de otro penalti contra el Mérida que el árbitro fijó como libre indirecto.