Un paso para respirar

Un triunfo en Granada daría la permanencia virtual, pero no definitiva. Parece complicado que si el Decano alcanza el sábado los 46 puntos pueda haber alguna posibilidad de caer a Tercera División. Sin embargo, las cuentas son tozudas. No lo tendrá hecho al menos en lo que se refiere a la promoción de permanencia ya que no existe ninguna posibilidad matemática de eludirla esta jornada. Aunque perdiese Las Palmas Atlético contra el Écija la renta sería de cuatro puntos con seis todavía en juego. Siempre quedaría alguna posibilidad que obligaría al Recre a sumar en la semana siguiente con el filial canario o esperar que alguno de sus rivales cediese puntos.

De todos modos, en el Nuevo Colombino las cuentas son claras. Con 46 debe llegar la tranquilidad aunque sea el tiempo el que certifique la permanencia. En las jornadas que restan hay suficientes emparejamientos directos así como duelos duros para todos. Si ir más lejos en el Jumilla-Balona habrá mucho en juego para los albiazules como el Écija-Las Palmas. En esos dos partidos quedará muy despejado el horizonte. Además, hay dos derbis extremeños entre aspirantes a la cuarta plaza y rivales metidos abajo como el Mérida-Villanovense y el Badajoz-Extremadura. El que caiga se irá a un partido como mínimo de distancia con dos en juego. Demasiado.

Lo que sí podría quedar ya liquidado de todas las formas posibles es el descenso directo si se dan dos resultados. Gana el Recre el sábado y no lo hace el Jumilla y el Córdoba B cae hoy con el Melilla. Con eso tendría ya descartada la pérdida de categoría de forma directa el Decano. Con 46 puntos y el Jumilla en 39 aún con un empate con la Balona con seis por jugarse ya sería inalcanzable el conjunto onubense. Si el filial cordobesista sucumbe hoy en el Álvarez Claro sólo podría llegar a 46 sumándolo todo de aquí al final del campeonato, pero siempre que igualase a puntos con el Recre caería ya que perdió sus dos partidos. Además, el Decano tiene una ventaja añadida sobre sus perseguidores. De los posibles implicados en múltiples empates sólo tiene perdidos el goal average con Balona y Las Palmas Atlético, mientras que tanto a Badajoz, Écija, San Fernando o Mérida les acumula una amplia ventaja tanto en el particular como el número de victorias ante todos ellos que siempre favorecerían al Decano en empates múltiples. El horizonte se despeja siempre que el propio Recre cumpla.