Un paso al frente por 127 años de historia

Onubenses y recreativistas de pedigrí, José Antonio Fernández, delegado en Huelva de la Federación Andaluza, y Antonio Domínguez, jugador del Recre, compartieron mesa y debate en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake con los integrantes de la redacción de Deportes de este diario y Rafa Mora, de Teleonuba. Juntos analizaron la situación recreativista y las opciones de futuro que tiene la entidad.

Todo pasa por el verde, coincidieron José Antonio Fernández y Antonio Domínguez. Para ambos la salvación deportiva es fundamental para dotar de sentido a la entidad. El delegado de la Andaluza se mostró "preocupado" porque "un año después volvemos a estar en el mismo punto y el año pasado fuimos capaces de reaccionar gracias a la afición, pero no siempre va a pasar lo mismo".

Antonio Domínguez no olvida el duro final de temporada pasado, cuando el Recre peleó hasta la última jornada contra el Linares. Este año "no quiero verme así ni tener que ir a Cartagena a jugarnos la salvación porque puede ser durísimo".

El riesgo de un descenso a Tercera División está ahí. Quedan tres meses de competición y el Decano pelea por su supervivencia sobre el césped. Lo asumen sus futbolistas y también el delegado en Huelva de la Federación Andaluza. José Antonio Fernández advierte que "el riesgo está ahí y sigo pensando que en Tercera este club no sería viable. No lo acabo de ver porque nuestra salvación es volver al fútbol profesional y te colocas a dos pasos que en fútbol es estar a años luz". Recordó que "sobre la plantilla hay una responsabilidad enorme porque la afición ayudará, pero es la que va a ganar los partidos".

Como gran ventaja con respecto al año pasado el atacante albiazul destaca "la entereza de la plantilla, con casi todos sus futbolistas disponibles cuando hace una temporada llegamos aquí ya con muchos problemas y dificultades". Antonio Domínguez no elude la realidad. Como recreativista "a veces lo pienso y le doy vueltas en la cabeza". Entiende que "tenemos que sacar esto adelante nosotros y dar un paso al frente los futbolistas". Defiende las opciones albiazules en base a la igualdad de la clasificación y la cantidad de implicados. En este sentido, "una victoria contra la Balona sería fundamental para meter a otro equipo en la pelea". Un detalle éste que Fernández considera cómo "muy positivo", aunque recuerda que "hay que tener en cuenta factores como el goalaverage".

José Antonio Fernández defendió el papel de la Federación en verano, cuando "si no es por la ayuda el Recre no hubiese salido a competir", destacando la operación que permitió afrontar los 500.000 euros de deuda. "Ayudamos al Recre como a otros equipos porque la Federación está para ayudar a sus clubes", señaló. No obstante lanzó un mensaje claro: "Hay que salvarse sobre el césped y luego encontrar una solución porque no podemos a volver a pedirle dinero a la gente porque Huelva ya no puede dar más". Defendió la venta de la entidad "antes del 30 de junio" porque "el club necesita funcionar con normalidad, que haya un dueño y que se pueda organizar todo con naturalidad durante el verano y no como el año pasado porque estar hoy aquí es un milagro". Para esa venta asume que "es clave el acuerdo con Hacienda que permita al Recre funcionar y que los interesados puedan dar el paso".