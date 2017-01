Un paso para dar varios más

El Recreativo recupera su normalidad registral y abre la vía a los siguientes pasos que dará en los diferentes frentes abiertos tanto económicos como institucionales. La Junta General del Decano aprobó ayer las cuentas pendientes de registrar correspondientes a las temporadas 11/12, 12/13 y 13/14 que fueron auditadas en su día pero no presentadas por defectos de forma corregidos. También rechazó las correspondientes a las 14/15, que se presentaron en la última junta de Gildoy sin que el auditor emitiese su informe por carecer de información, como reflejó en su día el documento correspondiente, y por lo tanto "no refleja la fidelidad de las cuentas de la anterior gestión". Estas últimas, que no eran necesarias para el objetivo de abrir la hoja registral, por lo tanto tendrán que ser reformuladas con una nueva auditoría mientras que están pendientes de auditar y presentar las del ejercicio 15/16 y que serán aprobadas en la siguiente Junta General, a celebrar en los próximos meses. Además, la asamblea de accionistas ratificó ayer todos los movimientos realizados en el consejo de administración desde la fecha en la que se cerró la hoja registral para actualizar los ceses y destituciones, con los que se elimina cualquier rastro de la era Gildoy en la entidad. No se pudo no obstante ratificar los últimos movimientos ya que, como reconoció el consejo, las dimisiones producidas hace unos días se produjeron con posterioridad a la convocatoria de la Junta y con el orden del día cerrado. No obstante, el portavoz del club, Jesús Pulido, aseguró que en la siguiente asamblea con los accionistas "se ratificarán conforme a lo establecido". No obstante, tanto Jonathan Pérez como Carlos Hita ya asistieron y ejercieron como consejeros nombrados por cooptación "con plenos poderes".

El reparto accionarial de la entidad recreativista permitió que todos los puntos del orden del día se aprobasen sin contratiempos. Los accionistas ratificaron las cuentas y los diferentes ceses y nombramientos en el consejo. El Ayuntamiento, poseedor del 75% de las acciones de forma directa y de otro 23% por medio de Huelva Deporte, estuvo representado por Jonathan Pérez y Carlos Hita, quienes con su voto garantizaron que salieran adelante todas las votaciones. También estuvieron representadas la Federación de Peñas y el Trust, junto a ellos una decena de accionistas minoritarios se acreditaron en la Junta.

Una vez aprobadas las medidas necesarias y actualizada la situación del consejo de administración éste podrá representar al Decano ante terceros "con todas las garantías, aunque ya estaba legitimado anteriormente y ahora no cabe ninguna duda", señaló Pulido, como por ejemplo "actuar para abrir una cuenta corriente en nombre del club, para el proceso de venta o una negociación porque la representatividad del club queda totalmente certificada".

Tras la presentación de la documentación en el Registro Mercantil, el club espera que en unos 15 días aproximadamente queden certificados todos los cambios ejecutados. En cualquier caso, desde el día de ayer el club puede "operar con absoluta normalidad desde el punto de vista registral, algo que no sucedía desde el año 2013 porque las cuentas no estaban presentadas desde la temporada 2011/12".