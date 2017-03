El paso adelante de Bonaque

Nunca había sido un problema componer un centro del campo para el Recreativo, ni con Ceballos ni con Pavón, pero la realidad que atraviesa en estos momentos el cuadro onubense es totalmente contraria. La salida de Dani Molina en el mercado invernal -en el que no se produjo ninguna llegada- no fue un daño irreparable, entre otras cuestiones porque Pavón comenzó a darle protagonismo a un inédito Pape, que ha ido creciendo y aportando cada partido más, pero el senegalés está descartado para el choque en Linarejos por culpa de una lesión en su rodilla. Tampoco podrán viajar a tierras jiennenses los sancionados De Vicente -cumplirá sanción tras ver su quinta amarilla del presente ciclo en Murcia- ni Ale Zambrano -que vio dos amonestaciones en la Nueva Condomina-, mientras que Jesús Vázquez está haciendo un esfuerzo para poder llegar a la cita del domingo. El de Santa Olalla completó la sesión ayer con el resto de sus compañeros y sus sensaciones son mejores que las de días atrás, aunque las molestias que viene arrastrando en los últimos tiempos aún siguen dando la cara.

Ante el cúmulo de desdichas que golpea al primer plantel Pavón tendrá que recomponer su centro del campo. Contando con la presencia de Jesús Vázquez, que forzará para no perderse el encuentro, las alternativas oscilan entre reubicar por dentro a Fran Machado o adelantar a Bonaque. La opción de Fran Machado ya dio resultado en Jaén, pero ante otro perfil de rival, menos intenso y con un juego menos directo que el Linares, por lo que todo apunta a que será Bonaque el encargado de acompañar a Jesús Vázquez para darle consistencia a la medular.

Miguelito y Machado por delante de Jesús Vázquez, como en Jaén, la otra opción

Ello supondría la entrada de Ubay Luzardo junto a José Alonso en el centro de la defensa, al tiempo que dotaría de mayor libertad ofensiva a Miguelito, pudiéndolo liberar de esfuerzos defensivos y manteniéndolo con más frescura para resolver en zona de tres cuartos.

No sería la primera vez que Bonaque actuara en el centro del campo. Lo hizo en multitud de ocasiones en la base y también cuando Cándido Rosado aleccionaba al filial albiazul en Tercera División. Así lo reconoce el propio jugador, que afirma que "años atrás he jugado en esa posición y, aunque todavía no hemos trabajado nada de cara al partido, si puedo ayudar ahí, así será". De todas formas, harán falta más efectivos de cara a la cita del domingo, por lo que Juan Manuel Pavón contó en la mañana de ayer con el jugador del filial Misffut, que volverá a ejecitarse hoy con la primera plantilla recreativista.

La baja de Núñez será cubierta por Iván Aguilar, que ayer sólo se retiró en la parte final de la sesión con unas molestias que no deben impedirle estar en Linares, mientras que la duda se cierne sobre el lateral derecho, donde podrían actuar Sedeño o Iván Robles, ya que el canterano onubense vuelve a estar disponible tras cumplir sanción.

Juegue quien juegue, la plantilla ya tiene claro que en Linares espera "un partido duro en el que va a ser difícil puntuar, tenemos que estar concentrados, tener las líneas juntas y aprovechar las oportunidades que tenemos". El Recre, eso sí, tiene capacidad de sobra para plantar cara al equipo jiennense, más ahora tras haber encontrado la fluidez ofensiva: "A lo mejor defensivamente estamos más flojos, pero veo al equipo capacitado para estar bien en defensa y en ataque. Lo que tenemos que aprovechar es que estamos en una buena dinámica ofensiva".