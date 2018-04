"A partir de la unión somos más fuertes"

César Negredo, entrenador del Recreativo de Huelva, lanzó ayer un mensaje positivo y de unión tras el triunfo de su equipo ante el San Fernando en el Nuevo Colombino. Sus primeras palabras en la sala de prensa del estadio fueron: "Ha sido una victoria muy sufrida, creo que merecida. No ha sido fácil. Ha sido un partido largo, hemos tenido fases buenas y no tan buenas y creo que si alguien ha merecido la victoria hemos sido nosotros".

Continuó el entrenador con alabanzas a su plantel: "Felicitar a los chicos y antes de que se me olvide, dar las gracias a los mensajes positivos de la Federación de Peñas, del Frente Onuba y de la Asociación de Veteranos con su presidente, porque creo que esto es lo que debe reinar aquí. Porque todos de la mano y unidos podemos hacer grandes cosas".

El técnico indicó que "he nombrado a estos tres sectores pero tampoco me quiero olvidar de los particulares, el que viene por su cuenta, tiene su abono, hace kilómetros y se gasta la pasta en venir. Creo que a partir de la unión, somos todos muchos más fuertes".

Negredo subrayó que con el triunfo de ayer "hemos dado un paso importante" en el objetivo de lograr la permanencia en la categoría, pero también advirtió que "nos quedan tres finales y a partir de la unión podemos lograr el objetivo".

"Este es un mensaje positivo hacia la gente y el recreativismo. A la gente la necesitamos desde el primer día. Está claro que aquí y en toda España hay 500 entrenadores mejores que yo y 500 jugadores mejores de los que tenemos. Aquí todo el mundo sabe de todo y habla de todo, pero creo que a partir de la unión podemos crecer", ya que considera que "aquí todo el mundo no rema en la misma dirección", dijo.

El míster recreativista admitió que "hay cosas que no se han hecho bien en el cuerpo técnico y todo lo que rodea al club tiene responsabilidades, entrenadores, jugadores, etcétera", resaltó el preparador, que volvió a alabar el papel de la afición y el impulso que tiene el equipo al sentirse animado desde la grada. "El Colombino hoy ha sido partícipe de la victoria y en la segunda parte nos han hecho tirar hacia arriba y ganar el partido. Hay una unión entre afición y jugadores y en este momento tenemos que remar todos en la misma dirección y seguir mordiendo como hemos mordido hoy", destacó.

Acerca de qué le ocurrió al equipo, que salió bien y se diluyó, comentó que "es complicado de saber. No estamos siendo capaces de ser más regulares en el juego y la sensaciones y en el apretar. Llevamos toda la semana preparando el apretar pero nos ganan un balón o no nos salen las cosas y ya no se sabe si ir hacia delante o hacia atrás y es propio de la situación en la que estamos, de las dudas de la clasificación. Ha habido fases que hemos sufrido un poco pero al final el equipo se ha rehecho y ha sido justo vencedor".