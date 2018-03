Dos partidos de sanción para Gorka

El Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó ayer con dos partidos de suspensión al delantero recreativista Gorka Santamaría, quien fue expulsado por el colegiado valenciano Bosch Domenech casi al final del encuentro que disputó el pasado domingo el club onubense en La Condomina contra el UCAM murciano con tarjeta roja directa por agredir a un futbolista rival.

La sanción es la mínima que le podía haber caído al ariete albiazul en aplicación del artículo 123.2 del Código Disciplinario federativo, al producirse de manera violenta con un rival. Por lo tanto, Gorka Santamaría causará baja en los dos próximos encuentros del club albiazul: el del próximo domingo en el Nuevo Colombino frente al Villanovense, y el de la trigésima segunda jornada del campeonato, cuando el equipo onubense visite a la AD Mérida.

Diego Jiménez es baja para el próximo compromiso liguero por acumulación de tarjetas

Poco tiempo después de acabar el partido en Murcia el delantero a través de las redes sociales pidió disculpas a "mis compañeros, al club y a la afición por equivocarme y penalizar al equipo en los últimos minutos". También pidió que "no se dude de mi compromiso, porque me he partido la cara cada día por estos colores a pesar de estar más o menos acertado en lo deportivo" y aseguró que "ahora trabajaré igual o más que antes para enmendar mi error y ayudar a sacar esta situación adelante. ¡Forza Decano y lo siento de nuevo!", concluyó.

Para el encuentro contra el Villanovense el entrenador del Recre, César Negredo, tampoco podrá contar con el central Diego Jiménez, en este caso por acumulación de cartulinas amarillas. La tarjeta que vio el pasado domingo el defensa en Murcia es la quinta de su ciclo (la décima de la temporada).

Quien vuelve a poder entrar en la convocatoria es el joven extremo David Segura, quien durante la pasada semana atravesó un fuerte proceso gripal que le impidió ejercitarse con normalidad junto a sus compañeros.