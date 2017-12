"No es un partido trampa"

Se había mostrado Las Palmas Atlético como un rival débil y vulnerable durante la mayor parte de la competición. Sin embargo, el filial amarillo eligió el momento más adecuado para dar un golpe encima de la mesa y avisar de que sigue vivo. La victoria en el Municipal de San Pablo ante el Écija (0-3), que se había mostrado como la revelación del Grupo IV de Segunda División B, activó la señal de alarma en el vestuario del Decano. No es que a Ángel López le hagan falta demostraciones para no bajar la guardia, pero el técnico encontró en el triunfo canario en tierras astigitanas la coartada perfecta para mantener en tensión a su plantilla.

Así, el técnico recreativista señaló en la comparecencia previa al encuentro que protagonizó ayer que no veía "el partido como un partido trampa" y argumentó que "llevo advirtiendo desde el domingo pasado de la dificultad que tiene el partido. Trampa sería si no nos lo esperásemos, aunque trampas hay muchas: la temperatura, la hora, la superficie, que es un filial de Primera... La idiosincrasia de los jugadores de Las Palmas es la que es, son como los brasileños, pero ello no significa que sean jugadores malos. Hay un montón de circunstancias que nos sacan de nuestro estado de confort, pero las veo positivas porque nos aprietan el botón de alerta, el botón está en rojo. Se activó con el 0-3 de la semana pasada. Ganó también su primer equipo. La clasificación te puede hacer pensar que es un rival cómodo, pero estamos activados y nos vamos a tener que adaptar para traernos los tres puntos, que es para lo que vamos a las islas".

Continuó el preparador madrileño defendiendo la trayectoria que mantiene su equipo desde que llegó al banquillo recreativista y esgrimió que "a mí a los equipos no me gusta juzgarlos por su estilo de juego. Hay equipos que juegan desde atrás, hay equipos que juegan directo, hay equipos que aprietan arriba y otros que esperan en bloque bajo... La historia dice que todos los estilos son válidos. A los equipos hay que juzgarlos por la cantidad de llegadas que tienen al área contraria y la cantidad de llegadas al área que reciben y el Recre ha sido muy superior a sus rivales en ambas facetas en estos cinco partidos. Ahí está el jugar bien al fútbol".

Las Palmas Atlético es el único rival que va a tener el Recreativo que juega sobre una superficie sintética. Explicó el míster albiazul que "no hemos querido entrenar a lo largo de la semana en césped artificial porque el riesgo de lesión se hubiera elevado y porque no nos hubiera dado tiempo real a adaptarnos" y continuó señalando que "lo que me preocupa es el Recre, pero de lo que no puedo controlar lo que más me preocupa es el rival, no el césped".

No quiso López desvelar qué puntos débiles y fuertes ha encontrado en el análisis de Las Palmas Atlético porque "no me gusta dar pistas al oponente", pero sí que quiso defender que "es un equipo filial de Primera. No creo que un filial de Primera, y menos de Las Palmas, tenga jugadores técnicamente malos".

La ausencia de Diego Jiménez y el regreso de Antonio Núñez a la convocatoria posibilitarán nuevos cambios en el once del Decano con respecto a los protagonistas que iniciaron el duelo ante el Granada B. El entrenador del Recreativo dejó claro que "lo tengo decidido. Más aún esta semana, en la que el entrenamiento de mañana -por hoy- va a ser circunstancial", aunque no desveló nada más.

Sobre la opción de terminar el año con dos victorias consecutivas no quiso ni hablar López, que explicó que "no quiero hablar de la semana que viene ni de mucho más allá porque lo que ocurra en Las Palmas va a condicionar todo lo que venga después. El equipo sigue en la línea de las últimas semanas y quiero que se prolongue esa racha, quiero ganar esos tres puntos. Y la sensación es que será un partido de cinco puntos, porque el partido del Granada B todavía no ha terminado. Si ganamos recuperaremos los dos puntos que nos dejamos en casa el otro día".