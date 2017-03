"Este es un partido trampa"

Decía Jorge Valdano que el fútbol es un estado de ánimo y no hay mejor descripción. El recreativismo ha comenzado a ver la luz con una racha de resultados que ha sacado al equipo de la comprometida situación en la que se encontraba al comienzo de la segunda vuelta y donde antes todo era pesimismo ahora hay una confianza plena en las posibilidades albiazules. Pero ni tanto ni tan calvo, la cita ante el Córdoba B se antoja determinante para evitar el sufrimiento y Pavón quiere que se afronte el encuentro en el punto justo, ni con la negatividad de hace mes y medio ni con una relajación que precipite el fin del dulce momento de forma del Decano.

Por ello, el técnico tildó el choque en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de ayer en el Nuevo Colombino como "el partido más importante que podríamos jugar. Es un partido trampa, tanto el aficionado como el jugador están en un estado de euforia, pero hay que bajar esa alegría y ver la realidad, que es que seguimos cerca del descanso".

El Córdoba B llega a Huelva tras recuperar la senda del triunfo con su segundo cambio de entrenador del presente ejercicio. El filial blanquiverde superó con solvencia a la Balona (3-0) y el míster recreativista avisa de un rival que engaña: "El Córdoba B no es para estar donde está, lo que ocurre que le han condenado errores individuales en zona defensiva que se han convertido en derrotas, pero de medio campo en adelante es un buen equipo , que crea ocasiones". Así, Pavón espera "un partido difícil y que no va a ser vistoso. Necesitamos el apoyo de todos porque de ganar daríamos un paso muy importante".

El del Córdoba B fue, precisamente, el último encuentro de Ceballos en el banquillo del Decano. El cuadro onubense fue muy superior en el desarrollo del partido a los canteranos cordobesistas en todas las facetas del juego, menos en el gol. Los locales en aquel encuentro convirtieron su único disparo entre palos del encuentro y se hicieron con una victoria por la mínima (1-0). Ello posibilita que el Recre afronte el partido con la intención de hacerse con un goal average que puede ser determinante en la recta final del campeonato: "Para nosotros es un rival directo y en el partido no entran sólo los tres puntos, sino que también estamos hablando del goal average particular. Estamos hablando de irnos a siete puntos. Todos queremos jugar estos partidos ante rivales ante los que se puede competir en igualdad de condiciones, es una final".

El excentrocampista albiazul, no obstante, enfoca el encuentro desde la posición del rival, que tras su última victoria se ha colocado un puesto por encima de la promoción de descenso, aunque con los mismos puntos que el Extremadura, que es el equipo del Grupo IV de Segunda B que jugaría el play off de descenso si el campeonato terminase hoy: "Si nosotros vemos el encuentro como lo estamos describiendo, hay que tener en cuenta que para ellos también es una posibilidad". De esta forma, Pavón no se rasga las vestiduras en afirmas que "yo me conformaría con ganar el partido, aunque no nos llevemos el goal average" y añade que, ahora mismo, priorizan los resultados al juego: "En la situación en la que estamos el objetivo es ganar. Sabemos que nuestro juego no es vistoso. A veces nos cuesta y más ante nuestra afición porque queremos agradar y hacer más cosas de la cuenta, pero tenemos que tener claros nuestros defectos y nuestras virtudes. El objetivo prioritario es ganar el partido, de la forma que sea".

Por último, Pavón afirmó que "es verdad que hemos sacado los partidos en casa ante Balona y Villanovense, pero nos está costando. El equipo está generando ocasiones, como hace algunos meses, con la diferencia de que ahora estamos teniendo gol también. Pido que durante el partido estemos todos unidos y nos animemos porque igual el partido está en el último balón, como en el último partido en casa".