No hay más. Es el partido con mayúsculas. Pavón lo sabe y lo transmite. Lanza un mensaje de tranquilidad para el entorno y de autoconsumo, aunque la procesión va por dentro. El técnico albiazul fue contundente en su última comparecencia antes de la final contra el San Fernando. "Quedan dos jornadas para que finalice el Campeonato y nos encontramos en una situación que, en verdad, nadie hubiera pensado en el inicio de la temporada, pero es también es cierto que en un tramo de esta misma Liga, de noviembre a enero, todos hubiésemos firmado", reconoció. Tener la oportunidad de lograr la permanencia en casa "ante nuestra afición, y así salvarnos matemáticamente, creo que lo hubiésemos firmado".

Pavón es optimista porque "el equipo anda bien, y eso es lo que te hace sentirte feliz. Sabemos que el partido se puede sacar adelante y esperando con ganas de que llegue de una vez el partido".

"Muy poquitas ciudades de España hacen lo que Huelva por su Recre"

Ni se plantea un escenario diferente a la salvación mañana. "No podemos fallar por supuesto. Nosotros siempre vamos a los partidos con el objetivo de no fallar. El objetivo es ganar, como siempre, sumar los tres puntos y poder celebrarlo con nuestra afición, que lleva encima mucho sufrimiento durante todo el año", reconoció.

Tras unos finales agónicos en las últimas jornadas, "ojalá pudiésemos conseguir una victoria antes, pero lo importante es que el equipo gane, que consiga los tres puntos y pueda salvarse". Advierte, no obstante, que "ellos también se la juegan, eso indica que el partido puede ser abierto".

En una final el desarrollo es incierto. Pavón no tiene claro qué San Fernando le espera porque "es cierto que ellos tienen luego otra final y sería en su casa. Es verdad que ellos se la juegan, que con una victoria están salvados, y será un partido de mucha rivalidad, que se va a jugar de tú a tú". Por eso "tenemos dudas sobre cómo van a salir ellos. Pero con independencia de lo que haga el San Fernando, nuestra idea es muy clara: ir desde el minuto uno a por el partido e intentar de conseguir un gol lo antes posible".

La gran baza albiazul es la respuesta de la grada. Jugar con 20.000 espectadores detrás no lo puede decir nadie en la categoría. Pavón asegura que "muy poquitas ciudades de España puede hacer lo que hace Huelva con su Recreativo. Ciudad pequeña, provincia pequeña, y cuando el Recre lo necesita se meten en el campo 20.000 personas, creo que eso dice mucho de esta afición decana y se le agradece".

El ambiente en el partido puede afectar a los dos contendientes. "Para el jugador nuestro es positivo, ese ambiente que habrá en el campo nos va a beneficiar. Es verdad que hay jugadores que pueden no estar acostumbrados a jugar en un estadio con tanta gente, pero eso es un plus para la motivación. Ver a tu afición animándote siempre es positivo. Te lleva en volandas por la victoria. Como técnico ahora, y antes como jugador, deseaba que el campo estuviese lleno y por supuesto en mi casa".

El técnico no obstante tiene labor mental previa porque "estamos intentando que la semana sea normal, no porque juguemos este domingo un partido que es una final hay que hacer cosas extras. Hay que hacer lo mismo que hacemos siempre, con los mismos entrenamientos, con tranquilidad. Eso es lo que hemos ido buscando, y lo que trataremos de aquí al partido".

En una semana diferente el equipo se concentrará para el choque por primera vez en la temporada. No habrá grandes diferencias sobre la rutina habitual, pero "comeremos todos juntos y nos vamos a Mazagón, principalmente porque el partido es a una hora poco habitual. Se hace el día muy largo y preferíamos a tener a todos los jugadores juntos". Después "nos vendremos al campo como siempre, una hora y media antes, hablamos lo que hay que hablar".

Sabe que le espera una tarde de sensaciones, con un recibimiento de Champions al equipo. Pavón los ha vivido y desde su experiencia sabe que "es motivante. Ver a tu afición animándote, verle la cara a tus aficionados, te das cuenta que se les va la vida porque el Recreativo consiga los tres puntos, eso te llega al corazón". Además, destacó el valor que tiene una plantilla cargada de canteranos que sentirán mucho más el respaldo de la grada. "Este Recreativo es muy de Huelva, muchísimas personas que son de la provincia; y los que no lo son, llevan muchos años en el equipo y tienen el mismo o parecido sentimiento albiazul".

Marcar primero será fundamental contra el San Fernando. El técnico recreativista sabe que en las últimas semanas el juego no se tradujo en resultados. El equipo "anda bien, está creando muchísimas ocasiones, nos está faltando finalizarlas. Pero si miramos el último partido en Granada, el segundo tiempo con un 2-0 en contra, con el equipo con los brazos caídos en el descanso, salir de nuevo para marcar dos goles no es fácil". A pesar de ello, "al final el Recre estuvo a punto de llevarse la victoria. Eso dice mucho del equipo, y eso nos dio confianza para que este domingo en casa volvamos a hacer goles".

Su principal duda es Iván Aguilar o Rubén Mesa en la punta del ataque. Ambos están en un buen momento, aunque el pacense además tiene a su favor los dos tantos que hizo al Granada B. Pavón reconoció tener definido el once inicial. Celebró que "toda la plantilla tenga ganas de jugar este partido, aquí nadie se quiere borrar. Hay jugadores con molestias, y llevan desde el lunes pidiendo participar. Eso se agradece". Del dilema en ataque se sinceró. Asumió que "Iván está en un buen momento, el último partido jugó con problemas físicos, no lo hizo por sanción ante el Granada B, y esta semana se ha incorporado como uno más; Rubén igual, terminó el partido con molestias, pero ha trabajado con ganas, con la confianza del gol. He nombrado a estos, pero te podía decir otros, como Antonio Núñez y otros".

Defendió el papel de Rubén Mesa, héroe en los partidos claves y villano en otros que en ocasiones pasa de un extremo a otro. Para Pavón responde a "la grandeza del fútbol, de una semana a otra pasamos del blanco al negro. Rubén es un jugador con muchos altibajos por su forma de ser, de mucho ímpetu, de sangre caliente, intentar recuperarlo, y en Granada hizo los dos goles, pero no sólo fue eso, sino que jugó un muy buen partido, lo tenemos enchufado".