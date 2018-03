Satisfecho se personó en la sala de prensa de Santo Domingo el técnico del Decano, César Negredo, que definió el encuentro como un "partido de la categoría, muy disputado, en el que la balanza ha caído de nuestro lado por una acción afortunada, pero en el que hemos estado muy serios y hemos mantenido el orden ante un muy buen equipo que tiene ataque muy poderoso". Continuó explicando el míster albiazul que "hemos sido capaces de mantener la portería a cero. El partido se ha definido en los detalles. Estamos muy contentos con estos tres puntos, pero tenemos que seguir trabajando porque estamos en una situación complicada".

Sobre el guión de partido que esperaba, Negredo admitió que "al ponernos por delante ha cambiado el partido. Queríamos ser protagonistas porque sabíamos que ellos de medio campo en adelante acumulaban mucha gente e íbamos a poder tener el balón en campo contrario si éramos capaces de robar y jugar en campo contrario. Hemos competido muy bien, hemos ganado duelos, hemos ganado disputas y hemos sido agresivos. El equipo ha estado ordenado y ha estado sacrificado, que era algo que se nos estaba echando en cara últimamente. El resultado es justo, aunque ha habido pocas ocasiones".

A pesar de lo escueto del marcador, explicó el preparador recreativista que El Ejido "no nos han generado peligro, pero sabíamos que era un equipo muy goleador. Hemos tenido más problemas en la primera parte. En la segunda ya hemos sabido contrarrestar mejor ese ataque rival y con sufrimiento y trabajo lo hemos sacado. Hemos sufrido porque el resultado era corto. Estoy muy contento por los chicos y por los tres puntos porque hacía tiempo que no ganábamos fuera y era importante sacar el partido de hoy".

Sobre la situación clasificatoria argumentó que "vamos a estar muchos equipos ahí metidos. Ganar nos viene bien porque también nos llevamos el goal average, que era muy importante, y porque ahora El Ejido se ha metido con nosotros y vamos a tener que pelear entre ocho y diez equipos por esas dos o tres plazas que están todavía pendientes en la zona de abajo. A ver si somos capaces de enlazar otra victoria la semana que viene, pero no para mirar hacia arriba, sino para asentarnos en mitad de la tabla".

Por último, el madrileño habló de su situación personal, ya que aún no ha sido ratificado oficialmente como entrenador, sobre lo que comentó que "estoy contentísimo y no necesito que nadie me diga si sigo o no porque yo voy a seguir trabajando. Ellos tendrán una idea, pero no los quiero poner en un compromiso. Ojalá acabe la temporada y pueda seguir mucho tiempo más, pero eso no es decisión mía. Sé lo que tengo que hacer, que es seguir entrenando y seguir apretando a los chicos para lograr el objetivo, que es salir de los puestos de abajo".