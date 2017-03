"Estoy orgulloso de estos jugadores"

Contento, pero cauto. Así compareció el técnico del Recreativo, Juan Manuel Pavón, al termino del encuentro en Linarejos. El míster albiazul dio valor al triunfo conseguido por el combinado recreativista indicando que "sabíamos que iba a ser muy difícil sacar el partido y creo que en este campo, en lo que queda de Liga, va a haber pocos equipos que vayan a sacar resultados positivos. Estoy muy orgulloso de los jugadores y del esfuerzo que han realizado".

El entrenador del Decano continuó analizando el partido diciendo que "el primer tiempo ha sido muy igualado. Nosotros hemos tenido las líneas muy juntas, sabiendo lo que teníamos que hacer en cada momento. Ellos han llegado a tener alguna ocasión por la banda izquierda nuestra, pero nosotros también hemos lanzado algunas contras, como la de Iván Aguilar, que se queda delante del portero o la jugada del gol". "En el segundo tiempo durante más de media hora lo hemos bordado, sólo nos ha faltado machacar el partido, pero hemos tenido posesión y llegadas y el equipo ha sabido posicionarse en cada momento. En ese sentido hemos mejorado mucho con respecto a otros partidos y felicito a los jugadores por su esfuerzo", prosiguió Pavón, que concluyó su análisis señalando que "en los últimos diez o quince minutos el Linares nos ha creado algunas ocasiones con faltas laterales o llegadas por banda porque son un equipo con calidad y porque nuestros jugadores tenían un cansancio acumulado y porque parecía que el resultado se nos podía escapar".

Cuestionado por la facilidad que encontró el Decano en algunos tramos del encuentro, Pavón quiso dejar claro que "nos ha costado muchísimo y nos han salido bien las cosas, pero el Linares es un equipo que de la nada te saca ocasiones" y exaltó que "el equipo ha estado bien en fase defensiva, otras veces hemos tenido errores que nos han costado el partido, pero hoy no".

Terminó su comparecencia ante los medios el entrenador onubense valorando los números del Decano desde que el club alcanzó un acuerdo monetario con Alejandro Ceballos para la rescisión definitiva del contrato del preparador de Gines, tramitó su licencia y pudo sentarse el banquillo albiazul (tres triunfos -Villanovense, Balompédica Linense y Linares- dos empates -Extremadura y Real Murcia- y una derrota -Jumilla- en los seis últimos encuentros): "Si miramos los números por supuesto que se nota que el entrenador esté en el banquillo, pero no Pavón, sino cualquiera. ¿Qué voy a decir yo? De todas formas aún no hemos hecho nada, todavía queda un mundo, no nos podemos relajar. El equipo tiene que seguir creciendo y compitiendo".