"Hemos tenido más ocasiones que el rival"

El técnico del Recreativo de Huelva, Juan Manuel Pavón, compareció ante los medios al término del encuentro ante La Roda para señalar que "conocíamos bien al rival, lo teníamos bien estudiado y, exceptuando el partido de Cartagena, que quedó 5-3; el resto de partidos que ha perdido siempre lo ha hecho por un gol. Sabíamos que iba a ser un partido muy competido, para ellos esto era una final, como ha demostrado su afición. Con el paso de los minutos ellos han ido adelantando líneas, con laterales profundos que han sacado centros que nos han creado bastante peligro, pero al final el partido se resuelve con esa acción que te da la victoria. En el cómputo general, creo que las ocasiones más claras son nuestras, recuerdo la primera de Iván Aguilar, el penalti, que es claro; otra de Iván... El equipo ha hecho un buen partido, ha competido y estamos felices por esta victoria porque nos permite mirar hacia arriba y mirar al Mérida, porque con esos tres puntos ya sí que tendríamos el objetivo conseguido".

Acerca de los triunfos de equipos como Extremadura y Córdoba B indicó que "se han dado resultados que van a encarecer la promoción. El objetivo nuestro es claro, evitar las posiciones de descenso, pero también las de promoción". Continuó diciendo del desarrollo del encuentro que "para el espectador no ha sido vistoso en cuanto a juego de creación, pero sí de disputas y de ocasiones. Creo que cualquier aficionado ha podido disfrutar de la intensidad del partido".

A pesar de rozar la permanencia el míster albiazul evita la relajación: "Hasta que no tengamos matemáticamente conseguida la permanencia no vamos a descansar, pero no es lo mismo tener el colchón que tenemos ahora mismo que estar como estábamos en diciembre o en enero, que estábamos en descenso y cada vez que se perdía se distanciaban los rivales. El equipo está con confianza, por momentos hace buen fútbol y eso te lo dan los resultados. Hay que mirar al Mérida, aunque va a ser un partido difícil".

En una línea parecida se pronunció el protagonista del encuentro, Antonio Núñez, que explicó de la jugada del tanto que le dio el triunfo al Recre que "hay veces en las que te da la sensación de que el rival puede fallar, pero la mayoría de las veces no pasa nada". Prosiguió el atacante albiazul comentando que "este partido era muy importante para darnos tranquilidad. Tenemos por delante seis partidos para sacar tres o cuatro puntos, pero espero que consigamos más".

Por otro lado, el puntaumbrieño Antonio Domínguez aseveró que "la suerte se nos ha puesto de cara por primera vez en mucho tiempo" y acerca de la permanencia quiso reseñar que "quedan muchas jornadas y no quiero adelantar nada, pero tenemos que llegar a los 43 ó 44 puntos".