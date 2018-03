"Han tenido una ocasión y media y han ganado"

Con la sensación de vacío que arrojó la derrota se personó en la sala de prensa de La Condomina el técnico del Decano, César Negredo, que se refirió al desarrollo del encuentro de ayer señalando que "ha ocurrido lo que nos viene pasando últimamente. Hay que ser buenos en las dos áreas y ellos han sido mejores que nosotros con poquito, casi con nada. En la segunda parte hemos sido mejores en todas las facetas, menos en la realidad del fútbol, que es hacer goles".

Cuestionado por el planteamiento albiazul tras el empate, con el Decano buscando el triunfo asumiendo riesgos, el preparador recreativista resolvió indicando que "he estado hablando con la gente del cuerpo técnico. No tenemos constancia de cómo ha sido el segundo gol, pero no creo que haya sido una contra. No es que hayamos ido a por el partido, sino que hemos seguido igual que en todo el segundo tiempo. Igual tendríamos que haber frenado un poco después del empate, pero nos han hecho gol en la única ocasión que han tenido en la segunda parte". "Hemos tenido el dominio, ocasiones y llegadas, pero no hemos podido hacer gol. A ver si algún día nos toca llegar una vez y media y hacer dos goles", comentó.

Sobre la situación en la que queda el equipo argumentó que "seguimos estando por delante de un grupo amplio que aún está por debajo nuestro. La semana que viene intentaremos sacar los tres puntos para salir de esta situación, que estoy seguro de que lo vamos a conseguir". De la polémica arbitral dijo que "sin ver las imágenes no lo podemos analizar", al tiempo que añadió que "mi jugador me ha dicho que se estaban agarrando los dos y no lo ha pitado". De la expulsión de Gorka espetó que "según él sí que le da, pero viene de una ley de la ventaja que no es ventaja", aunque criticó la actuación del ariete vasco por su acción. "No podemos buscar excusas, ni de árbitro ni de nada, porque ahora nos toca pegarnos siete horas de viaje con cara de tonto", continuó diciendo.

Por otro lado, el centrocampista Rafa de Vicente señaló que "queríamos conservar el resultado, pero sin renunciar a meter el segundo". Del vestuario dijo que "está jodido, pero el trabajo ha sido bueno. El partido se ha planteado bien. En la primera parte ellos han tenido más posesión, pero luego lo único que nos ha faltado ha sido tener más efectividad, nada más. Es muy complicado salir de dinámicas negativas".