Dos objetivos claros a la espera del último remate

Un debate entre directores deportivos, entre representantes del Recre, aunque de diferentes deportes, y con aspiraciones poco parecidas. Manolo Toledano y Paco Ojeda compartieron mesa en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake para analizar la situación ante el Decano y las opciones del IES La Orden ante la final del campeonato de liga que comienza a disputa el próximo fin de semana.

El Recre acaricia la permanencia en la categoría mientras su hermano aspira al cuarto título nacional contra el Rinconada. Del primero avisó Toledano que "lo tenemos al alcance de la mano, pero no podemos confiarnos. Tenemos la salvación a punto de caramelo y hay que aprovechar el partido del domingo". Un triunfo contra El Ejido sería "casi definitivo, por eso es tan importante que nadie se duerma ahora". Ganar el domingo dejaría al Decano con 40 puntos a falta de 7 jornadas, lo que daría "mucha tranquilidad al club para poder afrontar el final de la temporada y centrarse en todo lo que hay que hacer". Estar salvado en abril "nos hace mucho más atractivo y facilita todo lo que tiene que hacer el Ayuntamiento". Paco Ojeda se mostró interesado en la situación institucional y deportiva del club albiazul, aunque confesó que "no voy al campo lo que me gustaría porque bastante tiempo me quita el bádminton y el poco que me queda libre es para mi mujer".

Paco Ojeda está a las puertas de una nueva final contra Rinconada. Casi ha perdido la cuenta porque "ocho de las últimas nueve por el título las hemos jugado contra ellos". Enfrentarse a los sevillanos en la gran final tiene su atractivo, aunque "me apetece jugar contra otro equipo". No obstante, confiesa que el morbo existente "genera una atención sobre el partido que es bueno para el bádminton", siempre que se desarrolle dentro de la normalidad. A nivel deportivo no espera grandes sorpresas porque "ellos tienen una alineación previsible, ya que con sus dos ingleses los dobles están claros y en individuales la duda es el orden de los partidos". Se ve con cierta ventaja al jugar la vuelta en casa. Tener la posibilidad de resolver la eliminatoria en el Andrés Estrada "es un plus para nosotros".

Del ambiente alrededor de la final y algunos sucesos recientes confesó que "en los últimos tiempos los clubes hemos reconducido bastante nuestras relaciones para que todo sea lo más deportivo posible". Paco Ojeda no olvida las acusaciones de hace dos años y sostiene que entonces "se sacó todo de quicio en exceso y la Federación por ser salomónica fue condescendiente con ellos porque no puedes colocar de asesor imparcial a alguien con relaciones en uno de los clubes".

El Recre espera cumplir su objetivo a la par que su hermano de bádminton. Para ello necesita sumar los próximos puntos en juego. A Toledano, que defiende desde la pretemporada que la plantilla tiene nivel para más de lo mostrado durante la primera vuelta, no le sorprende la reacción albiazul porque "hubo jugadores muy importantes que hasta enero tuvieron muy poca presencia y ahora están muy frescos, luego la presencia de Pavón en el banquillo ha ayudado mucho y defensivamente hemos encontrado el equilibrio".

De cara el duelo del domingo en el Nuevo Colombino sostiene como algo positivo que el rival sea El Ejido porque "todos tenemos el recuerdo de la derrota en la primera vuelta, los jugadores están dolidos y tienen ganas de devolver el golpe y todo eso hace que sea más complicada la relajación". Todo con tal de "no volver a caer en la trampa del Córdoba B". Ojeda se mostró convencido de ello porque "en las últimas semanas se ve al equipo muy bien", mientras que Toledano le devolvió el piropo con contundente: "Vais a ganar la liga este año también, no tengo ninguna duda".

Paco Ojeda mostró en La Tertulia Deportiva de Huelva Información sus dudas a la candidatura de Huelva para la celebración del campeonato de Europa de bádminton. El director técnico del Recre IES La Orden defiende que "si los 400.000 euros que vale los van a poner las administraciones públicas ese dinero estaría mejor en los clubes de la provincia que tanta falta hacen, pero si el dinero sale de patrocinadores privados entonces me parece una gran idea que se juegue en Huelva".