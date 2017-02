Los nuevos retos del más veterano de los banquillos femeninos

La histórica visita al Nuevo Colombino no eclipsa la realidad del Fundación Cajasol Sporting de Huelva. Antonio Toledo denunció en La Tertulia Deportiva de Huelva Información en Ciquitrake "la falta de instalaciones que tenemos en la ciudad" y que afecta especialmente al equipo onubense. El técnico advirtió que "en un futuro cercano nos podemos ver con un problema porque nuestro campo de La Orden no reúna las condiciones que exija la LFP y nos amenacen con la expulsión de la competición". Reconoció que su "campo ideal" sería el Iberoamericano Emilio Martín "por las condiciones que tiene, el aforo y su ubicación, aunque actualmente su césped no se encuentra preparado para jugar allí".

El fútbol femenino vive un desarrollo "importante" que beneficia a todos, aunque también "provoca que los grandes sean cada vez más grandes mientras los modestos vayamos sufriendo más". En este sentido, el propio Fundación Cajasol Sporting "ha crecido mucho desde que ganamos la Copa y estamos muy orgullosos del trato de los medios, las empresas y las instituciones, aunque tenemos el problema de las instalaciones".

Jugar en el Nuevo Colombino supone un plus de motivación para las sportinguistas. Tanto es así que Antonio Toledo todavía no les ha nombrado el escenario durante la semana. El técnico onubense detecta "una ilusión tan grande que he preferido no sacar el tema para no crear una presión añadida sobre las jugadoras".

Antonio Toledo cumplirá el domingo 348 encuentros en la máxima categoría del fútbol femenino. El técnico onubense es el preparador con más encuentros de la competición, una cifra que "no creo que sea capaz de alcanzar y eso que en el fútbol femenino hay menos partidos", señaló Pavón.

El técnico del Fundación Cajasol recordó "lo mucho que ha crecido el fútbol femenino durante estos años y lo que vamos avanzando cada temporada". Y a pesar de ser el más veterano de la competición aseguró que "todavía me queda cuerda para rato después de haber pasado unos años malos en los que estuvimos a punto de desaparecer". No ve próximo su adiós, aunque sí tiene claro que cuando lo haga quiere "dejar al club estable y en Primera".