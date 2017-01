Una nueva zancandilla

El 'caso Pavón' tendrá al menos un capítulo más y el técnico onubense no podrá sentarse mañana en el banquillo en el duelo ante el Atlético Sanluqueño.

Cuando todo apuntaba a que Pavón sería hoy oficialmente nuevo entrenador del Recreativo, un nuevo obstáculo se ha interpuesto en su camino, con la sombra de Pablo Comas detrás de todo el entramado, según apuntan desde el entorno del club.

Desde el entorno del club apuntan a Comas como la mano negra detrás de la artimaña

El Decano completó ayer su entrenamiento con normalidad en su Ciudad Deportiva, finalizando poco después de las doce del mediodía. La expectación era grande, con varios medios de comunicación aguardando en la sala de prensa a que apareciese Pavón para dar su primera rueda de prensa; no había una convocatoria oficial por parte del club, pero todos confiaban en un desbloqueo del conflicto. Pero pasaban los minutos, el ansiado OK no llegaba y la situación se tensaba cada vez más, hasta que a las dos menos cinco el técnico abandonó las instalaciones sin poder hacer declaraciones, pues no lo hará "hasta que todo esté en regla".

La nueva zancadilla para evitar que la normalidad se instale en el club parece diseñada por un guionista de las películas de Alfred Hitchcock. El Recreativo cumple con su parte y sólo falta el visto bueno de Ceballos; el técnico confirma el acuerdo telefónicamente, pero desde el Colegio de Entrenadores quieren una confirmación por escrito, algo que no se produce hasta las 13:56, un dato que confirma la poca colaboración que está mostrando el ya exentrenador del club, que apenas da un margen de maniobra al Decano. No obstante, aún había tiempo para inscribir a Pavón (la secretaría de la Federación cerraba a las 15:00), pero la 'guinda' llegó cuatro minutos después del OK de Ceballos, cuando aparece una denuncia de Marco Navas que lo paraliza todo, ya que mientras no se resuelva el club no puede llevar a cabo ninguna inscripción.

Antonio Navas (sevillano al igual que Ceballos) militó en el Recreativo en la temporada 2012/13 y reclama unos 5.000 euros al Recreativo.

Una jugada diabólica que desde el entorno del club se apunta a Pablo Comas como ideólogo y a Ceballos y Antonio Navas como cómplices. El Decano y Pavón son las víctimas de esta artimaña, prolongando una situación que parece no tener fin. Se ve que Comas sigue herido en su amor propio y aprovechará cualquier oportunidad que se le presente para seguir haciendo daño a un club en el que fue todo, y ahora no es nada.

En la jornada 10 (23 de octubre de 2016) el Recre perdió por 1-0 en su visita al Córdoba B y la directiva puso fin a la segunda etapa de Ceballos en el club); desde entonces se intentó un acuerdo para que Pavón pudiese ser nombrado oficialmente nuevo entrenador del club. Lo cierto es que pasa el tiempo (mañana será la 12ª jornada en la que el Decano no presente entrenador), el club tendrá que pagar una multa más y Pavón tendrá que seguir el partido desde la grada. Su debut, si no aparece ningún contratiempo más, será dentro de una semana en Extremadura. Sería el final feliz de una historia que se está haciendo interminable.