El momento del premio

Una vez alcanzado el objetivo de la permanencia, el Recreativo comparecerá en Cartagena con poco más que su honor en juego. El cuadro que alecciona Juan Manuel Pavón ha podido bajar pulsaciones tras el triunfo ante el San Fernando y jugará el último partido con menos presión en una temporada en la que no ha tenido tiempo para el respiro.

Desde que el Decano rozó la permanencia matemática tras su triunfo ante La Roda, Pavón advirtió de dos cosas: una, que había que sumar algunos puntos más para cercenar cualquier posibilidad de descenso directo o promoción; la otra, que en el momento en el que la salvación fuese un hecho consumado daría opciones y minutos a jugadores que acumulan más méritos -por su actitud y trabajo durante los entrenamientos- que tiempo de competición. A ello hay que sumar que dos futbolistas claves en los esquemas del técnico, Antonio Domínguez y Jesús Vázquez, vieron su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones el pasado domingo, por lo que serán sancionados por el Comité de Competición y no estarán presentes en el Cartagonova.

Ello abre las puertas a futbolistas que no han tenido opciones en los últimos encuentros. El cambio en la portería parece claro, ya que Arturo defendió con nivel la meta albiazul durante un tramo de la competición. En defensa hay pocas alternativas, aunque Sedeño y Bonaque se perfilan como aspirantes a formar la retaguardia recreativista. En el centro del campo hay aspirantes al once como Pape, Ale Zambrano o Miguelito, ya que el canterano había perdido protagonismo en los últimos tiempos tras haber sido un hombre clave durante buena parte de la temporada. En ataque, Ernesto, Waldo, Manu Ramírez, Manu Torres e, incluso, Rubén Mesa cuentan con posibilidades de formar parte de un once remodelado, pero con ganas de demostrar.

La situación del filial, que necesita un punto en la última jornada ante el Ceuta (domingo, 12:30, Ciudad Deportiva) para sellar una valiosa permanencia en Tercera División, elimina cualquier posibilidad de debut de jugadores del segundo equipo albiazul en tierras murcianas. Así, tras el festejo y la relajación, el Recre acudirá con un equipo de garantías suficientes a Cartagena, que intentará ponerle complicado el triunfo a los hombres de Alberto Monteagudo.