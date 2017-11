Con la mirada hacia arriba

Mantenerse es más difícil que llegar. El nuevo Recre afronta una fase decisiva. Después de frenar su descomposición con el cambio en el banquillo, sumar tres victorias seguidas y alejar el fantasma de la zona de la baja de clasificación tiene por delante un reto enorme en las cuatro jornadas que le restan hasta el final de la primera vuelta. En puntos la distancia es de un partido con los puestos altos, pero en posiciones la igualdad es enorme. Una decena de equipos en un abanico de un partido hace que cualquier tropiezo se minimice, pero también que un triunfo pueda significar un salto adelante. El Recre quiere recortar en este tramo su distancia para poner el reloj a cero en la segunda vuelta y afrontarla en igualdad de condiciones con cualquiera de sus posibles rivales por la zona alta. Un reto duro que hoy comienza en San Fernando.

Desde que descendió a Segunda B la mitad inferior de la clasificación ha sido el hábitat habitual de este Recre. Ahora tiene en su mano la posibilidad de escalar de verdad, de meterse entre los seis o siete primeros y marcharse de vacaciones en la antesala de la zona noble de la clasificación. Es el reto silencioso con el que trabaja en el Nuevo Colombino, aunque de puertas para afuera se impone el partido a partido que expone Ángel López en cada intervención.

Eliminar la distancia con los cuatro primeros es el objetivo antes de Navidad

Le espera un compromiso de nivel, con un rival de esos que no perdona un despiste y exigen estar con las orejas tiesas desde el calentamiento. El San Fernando es el máximo goleador del campeonato, un equipo dinámico y vertical que ataca mucho, pero que también encaja bastante. En ese sentido contrasta con el Recre de Ángel López. El equipo gaditano ha hecho de su alegría su forma de sacar rendimiento, mientras el albiazul ha basado su reacción en la seriedad de su juego. Al Decano hacerle un gol cuesta mucho y cuando marca es un equipo fiable. El choque de estilos está claro. El técnico albiazul anunció un duelo táctico singular, con un Recre que no se encerrará ni esperará a su rival para hacerle sufrir y provocar el error. El Decano tratará de maniatar a su oponente para que no corra y someterlo a una presión constante que le penalice en su propio. La versión más pragmática e intensa del juego es la que mejor resultado le ha dado hasta el momento al conjunto albiazul. Cuatro goles le han permitido al Recre sumar tres victorias sin encajar ni un solo gol, lo que lo tiene como el tercer equipo con mejores números del campeonato en esa parcela.

Ángel López se lleva a todos sus jugadores disponibles hasta San Fernando. Además incluye en la convocatoria al canterano Víctor Barroso, por lo que desplaza a 19 jugadores y tendrá que hacer un descarte antes del choque. Se queda en Huelva por un proceso febril Antonio Domínguez. Con las bajas seguras de Traoré y Santi Luque por acumulación de amonestaciones, el técnico se verá obligado a retocar un equipo en el que han repetido la mayor parte de los jugadores desde que tomó las riendas. En el centro del campo Jonathan Vila es el mejor situado para entrar de inicio. Sería el único cambio en el once. De esta forma repetiría la línea de cuatro atrás con Malón y Nacho Monsalve en las bandas, Diego Jiménez y Sergio serán los centrales. Por delante Rafa de Vicente formará con Núñez por una banda y Lazo por la otra. Si mantiene a los dos puntas no habrá más cambios que la entrada de Vila por Traoré. Con Vila de inicio y Luque en Huelva, los movimientos habituales durante el partido sí que sufrirán cambios. Puede ser la oportunidad para que hombres como Carlos Calvo o David Segura se reivindiquen de como alternativas reales.