Los mil recuerdos del eterno capitán albiazul

Jesús Vázquez todavía no ha aterrizado "en mi nueva realidad". El recreativista mantiene "la misma rutina de siempre y no soy consciente del cambio en mi vida después de casi 20 años ligado al fútbol profesional". Sabe que su futuro seguirá ligado a su pasión y no oculta su deseo de hacerlo en el Decano. Para ello prefiere "esperar un poco a que se clarifique todo y el club se estabilice, hay que tener un poco de paciencia".

Su lugar está pegado al césped. Con titulación nacional de entrenador y de director deportivo, confiesa que a corto plazo "me gustaría comenzar por la base, con la cantera que me gusta mucho". Primero "quiero aprender y luego a largo plazo me gustaría llegar al fútbol profesional". En ese futuro aparece el banquillo del Recre, un puesto que "me encantaría cuando llegue el momento".

Como futbolista la visión cambia a la de un técnico. Su experiencia al lado de numerosos entrenadores curte a un técnico grande en potencia. Se confiesa un admirador de Marcelino García Toral, "el que más me ha marcado". Del asturiano destaca "su talento para ver el fútbol como no se lo he visto a nadie". Además, le gustaría hacer suyo "la exigencia que tiene siempre. Es una virtud que no todos tienen". El onubense defiende un modelo de entrenador similar porque "los futbolistas nos relajamos si no nos aprietan. Somos muy listos y damos hasta donde nos exigen".

No ha tenido tiempo de asimilar "todo el cariño recibido en estos días". Entre sus asignaturas pendientes está "sentarme tranquilamente algún día para empezar a abrir las cajas que tengo con camisetas y recuerdos para ordenar tantas historias". Tiene una colección que supera el centenar de camisetas, entre las que destaca "la de Raúl, Puyol, Sergio Ramos o Xavi". En su memoria hay un día "que nunca olvidaré". Se trata del 0-3 en el Bernabéu "por todo lo que vivimos y significó para nosotros".

De aquellos tiempos mantiene un recuerdo "imborrable" de Santi Cazorla, "un futbolista diferente que te contagia con su felicidad".