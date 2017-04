"Hemos merecido algo más que el empate"

Satisfecho con el esfuerzo, la fe y el rescate tardío de un punto, pero con la sensación de haber podido disfrutar de un mejor premio apareció en la sala de prensa del Nuevo Colombino el entrenador del Decano, Juan Manuel Pavón. El excentrocampista onubense comenzó valorando el choque, del que dijo que había tenido "un primer tiempo feo, muy táctico, que se ha resuelto a balón parado" y que la segunda mitad del choque fue diferente: "Nosotros teníamos que arriesgar y creo que el equipo ha merecido más que un empate, aunque nos vamos con alegría porque el gol ha sido en el último minuto". Quiso destacar el míster recreativista la capacidad de sus jugadores "de no bajar los brazos y de buscar el empate hasta el final".

Respetó Pavón la valoración del entrenador del Mérida, Eloy Jiménez, que señaló que el equipo visitante había hecho más méritos para salir victorioso del Nuevo Colombino, aunque no se mostró de acuerdo porque "solamente en ocasiones creo que hemos tenido más, especialmente en el segundo tiempo. Se ha jugado mucho en campo contrario, ha habido muchas segundas jugadas, muchos tiros, hemos disfrutado de muchas acciones a balón parado... Al final el gol llega en la última jugada, pero creo que podría haber sido antes".

Hablando de nombres propios se paró Pavón en Ernesto para recalcar que "hace mes o mes y medio que anda bien y ha ido creciendo. Siempre ha trabajado bien, pero ahora tiene más confianza, sobre todo con el balón. Hemos valorado durante toda la semana que jugara de inicio, pero como el equipo venía de ganar no hemos querido hacer ninguna revolución en el once".

Pero no sólo de Ernesto habló Pavón, que quiso destacar que "todos los cambios han aportado y no es nada fácil entrar y meterse en el ritmo del partido. Los tres cambios han aportado mucho. Iván Aguilar ha hecho una gran segunda parte y Ernesto y Waldo también ha aportado". Por último, mandó Pavón un mensaje de alerta al decir que "hay que seguir trabajando porque los equipos de abajo están sumando y todavía no hemos alcanzado el objetivo".

El propio Ernesto también pasó por la sala de prensa del Nuevo Colombino para confesar que "me he llevado mucho tiempo soñando con este día. Llevo dos años sufriendo y es mi momento más feliz desde que llegué". A pesar de haber marcado, el gaditano confiesa que "no me había obsesionado mucho con marcar ni nada de eso, prefería tener continuidad". Sobre el desarrollo del partido confesó que "el equipo se ha merecido el empate, llevamos semanas trabajando muy bien y nos ha tocado pelear con un equipo que está luchando por ascender". "Nuestro objetivo es alcanzar la permanencia cuanto antes para poder disfrutar el resto de partidos, que también nos lo merecemos".