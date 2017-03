"No hay mejor sitio que el Recre en Segunda B"

Descarado, sincero y valiente. Iván Aguilar se expuso en la Tertulia Deportiva de Huelva Información de la misma forma que lo hace en el terreno de juego, sin guardarse nada. Aún con el regusto amargo de la derrota ante El Ejido, el delantero malagueño reconoció que "lo que nos ocurrió el otro día fue desquiciante. Parecía que teníamos alguien detrás de la portería que no quería que entrara, sobre todo porque en los últimos cinco minutos tuvimos tres ocasiones clarísimas y parecía que ni jugando otro partido completo iba a llegar el gol". Convencido desde hace tiempo con una permanencia tranquila, el ex del UCAM Murcia augura que "nosotros a Cartagena vamos a ir matemáticamente salvados", aunque mezcla optimismo con realismo y avisa cauteloso del futuro más inmediato: "El partido de La Roda va a ser complicado porque es un campo muy difícil, es como el de Mancha Real, pero de césped natural. Va a ser un partido feo, pero se nos está dando mejor jugar fuera que en casa".

No dudó en afirmar el ariete que la entidad del club le obliga a luchar por cotas mayores a la permanencia en un futuro, aunque es consciente de los condicionantes: "El Recre no puede pelear por estar en mitad de la tabla o por salvarse al final en las últimas jornadas, tiene que estar peleando por el play off, pero las circunstancias son las que son". Metido en materia, Aguilar confirmó que "me habían contado cómo estaba la situación antes de venir, pero es mucho más duro estar todo un año sin cobrar de lo que te puedan contar". Al atacante aún le queda un año más de contrato, pero asegura que "vivir otro año como el que estamos viviendo es complicado". Su deseo es claro, que el club resuelva sus problemas institucionales porque "no hay mejor plaza que el Recre en Segunda B. Si los jugadores prefieren irse a otros equipos es porque aquí estamos en estas condiciones. En el momento que el Recre pague al día habrá jugadores dándose cabezazos por jugar aquí". Continuó el atacante hablando de la importancia de la afición y afirmando que "sólo con los socios que tiene el club ya da para hacer un plantillón" y no dejó en el olvido a los empleados porque "hay algunos que llevan 18 meses sin cobrar, es para hacerles un monumento".

A pesar de haber pasado por equipos importantes a lo largo de su carrera, el malagueño señala que "el Recre es el club más grande en el que he jugado, es el que más transmite". De sus ambiciones al firmar por el Decano explicó que "llegué con la ilusión de ascender porque quería vivir ese ambiente aquí en Huelva y disfrutar de un ascenso en el que participara toda la ciudad".

En lo estrictamente deportivo resaltó que "jugar de delantero en el Recre es difícil, porque muchas veces estas muy solo arriba" y siguió sin vacilar destacando a Antonio Núñez como su mejor complemento: "Con él me siento muy a gusto arriba, él va siempre a todas y le genera dudas a los defensas". Sobre la categoría indicó que "los equipos que ascienden en Segunda B son los que juegan más feo, los que defienden bien y aprovechan el balón parado".

"Huelva es una ciudad muy tranquila y se vive y se come muy bien, estoy enganchado a las gambas y al jamón", dijo entre risas, al tiempo que habló de Manolo Zambrano para destacar que "está con nosotros todos los días, viaja con nosotros... Si de él dependiera estoy seguro de que la situación ya estaría arreglada".