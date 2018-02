La mayoría del Ayuntamiento respalda el pago a Hacienda

Respaldo de la mayoría de los grupos políticos del Ayuntamiento al pago de 7,3 millones de euros a Hacienda del crédito contra la masa de la deuda del club onubense con la Agencia Tributaria, que se realizará la próxima semana en un Pleno extraordinario, y que permitirá que se levante el embargo de las cuentas del club albiazul.

La noticia, adelantada por Huelva Información en su edición de ayer, es que el pago será un abono directo sin derivación patrimonial, que se efectuará mediante una modificación presupuestaria con los actuales presupuestos prorrogados o mediante la consignación correspondiente en el caso de que haya unos presupuestos nuevos (esta última opción es del todo improbable por una mera cuestión de tiempo).

Las declaraciones de los portavoces de los grupos municipales antes del Pleno de ayer anticiparon la aceptación de la iniciativa por una amplia mayoría. De los 27 concejales de la Corporación, el equipo de gobierno socialista cuenta con once, a los que previsiblemente se sumarán los ocho votos favorables del PP, que ayer dejó claro que siempre ha mostrado su predisposición a apoyar al club.

También contará el PSOE con el sí de la portavoz de Ciudadanos y de los concejales no adscritos Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, si bien este último no avanzó todavía el sentido de su voto.

Sólo Izquierda Unida, con tres concejales, y Participa Huelva (un edil) adelantaron que se opondrán, mientras que Mesa de la Ría no aclaró su postura. Pero su portavoz, Rafael Gavilán, subrayó que si el Ayuntamiento da ese paso su formación va a exigir que sea en concepto de préstamo.

Manuel Gómez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, aclaró que "había un procedimiento de derivación patrimonial de la deuda del Recreativo hacia el Ayuntamiento, pero este procedimiento ha terminado en no declaración de derivación de responsabilidad".

El concejal aseguró que aún están estudiando cómo se va a levantar el embargo, si bien lo que sí está claro es que, "tal como ha dicho el alcalde muchas veces, no vamos a dejar caer al Recreativo". Al respecto, abundó en que la prioridad es la salvación del club, que es un Bien de Interés Cultural y una seña de identidad de la ciudad.

"Todavía estamos estudiando el cómo y de qué manera lo vamos hacer. El mensaje es claro, el Ayuntamiento va a estar, con el alcalde a la cabeza, en primera fila del Recreativo y adoptará las medidas que podamos adoptar. Evidentemente ya no se podrá hacer por medio de la derivación patrimonial, ya que la propia Hacienda lo ha desestimado. Es cierto que nosotros tendremos que adoptar las medidas necesarias para levantar el embargo, dar la máxima estabilidad al club y en el momento que tenga la estabilidad es cuando se sacará a la venta. Esa es nuestra última intención", manifestó.

La portavoz popular, Pilar Miranda, indicó que su partido va a analizar el asunto en profundidad, ya que, en sus palabras, "nos hemos levantado esta mañana -por ayer- leyendo la noticia en el periódico y sabemos que va a haber un pleno la semana que viene, pero no tenemos ninguna información más". Por ello, aseguró que lo primero que harán será estudiar los informes del secretario y del interventor y analizar el tema pormenorizadamente.

En cualquier caso, recordó que el PP siempre se ha caracterizado por ayudar al Recre y "siempre intentará que siga adelante porque es nuestra seña de identidad". De hecho, apuntó que muchos de sus compañeros, incluido el anterior alcalde, fueron a los tribunales "por salvar al Recre y efectivamente no les cayó ninguna pena porque no había nada malo, sino simplemente salvar al Recre".

A su juicio, los populares se distinguen por ayudar siempre al Recre y por apoyarlo, pero consideró que sería "una falta de responsabilidad" anticipar el sentido del voto de su grupo porque todavía tienen que "estudiar absolutamente todo" y, además, este Ayuntamiento "se caracteriza por la falta de transparencia". En este sentido, recordó que aún no han accedido al contrato de gestión.

María Martín, portavoz de Ciudadanos, dijo que siempre otorgará su voto favorable ante "todo lo que sea apostar por el Recreativo, por los trabajadores, por el equipo y por que siga estando ahí". Así, aseguró que C's siempre ha estado al lado del club y, en principio, seguirán estándolo siempre que los pasos que se vayan dando estén dentro de la legalidad.

El concejal no adscrito Ruperto Gallardo también dejó claro que lo primero "es estudiar el tema", si bien aseguró que previsiblemente "tendremos que apoyarlo porque no queda otra". Así, recordó que en el Pleno en el que se aprobaron los 300.000 euros para la Seguridad Social ya dijo que había cosas que entendía que ni siquiera tendrían que llegar a Pleno. "No es el caso de Hacienda, pero cuando hay un compromiso de pago no se puede traer a un Pleno la pregunta de si hay que pagar o no porque hay un compromiso para ello. Esto es una deuda que tiene el Recre, su actual propietario es el Ayuntamiento y no le queda otra", indicó. La "suerte" es, a su juicio, que no hay derivaciones patrimoniales a nivel personal.

Muy crítico con la medida se mostró Pedro Jiménez, quien recordó que ya advirtió de que esto se iba a producir cuando el Ayuntamiento expropió las acciones del club, por lo que aseguró que "todos aquellos que hoy se rasgan las vestiduras son auténticos hipócritas porque fueron los que votaron a favor de la expropiación del Recreativo".

En este sentido, reiteró que todo el que votó a favor de la expropiación ya sabía que este momento tendría que llegar porque un club que no se vende en tres años no se va a vender en tres meses por el simple hecho de que cambie de propietario. "¿Acaso alguien pensaba que el club no se compraba antes porque el dueño era quien era y que después, cuando lo tuviese el Ayuntamiento, lo iba a comprar?, se preguntó.

El presidente de IU señaló que se sabía que el Ayuntamiento, una vez que expropiaba las acciones, asumía toda la deuda del Recreativo, algo que él dijo "muy clarito" en ese Pleno, celebrado en un día que fue "el más feliz para Pablo Comas porque le habíamos quitado de golpe más de 20 millones de euros de deuda y los había asumido el Ayuntamiento de Huelva".

En aquella sesión aparecieron, bajo su punto de vista, "muchos, la mayoría por no decir todos, como salvadores del Recreativo", y cuando IU advirtió de que esto lo pagaría la ciudad, "hubo gente que nos tachó de todo, de antirecreativistas, antionubenses... Todos los hooligans contra Izquierda Unida". Según reiteró, el club no lo iba a salvar el Ayuntamiento, sino la ciudadanía. Así, el Ayuntamiento tomaba la decisión, pero el dinero no lo ponía ningún concejal ni el alcalde. El dinero lo ponía la gente de Huelva y con la situación que vive esta ciudad no nos podíamos permitir el lujo de hacer una operación de ese tipo, según sostuvo.

El portavoz de Mesa de la Ría Rafael Gavilán, no avanzó su intención, si bien señaló que la única solución para levantar el embargo de Hacienda es que el Ayuntamiento, de alguna manera, se haga cargo de la deuda. Así, si al final el Ayuntamiento tiene que dar ese paso, Gavilán exigirá que sea en concepto de préstamo. Es decir, que ese dinero que ponga el Ayuntamiento al final le sea devuelto a toda la ciudadanía por el posterior propietario una vez que esas acciones del Recreativo se pongan a la venta y el club pase a manos privadas. También recalcó el edil que el club es un Bien de Interés Cultural y "una seña de identidad para la ciudad que tiene que conservarse" y mantuvo que el Ayuntamiento tiene que intervenir, pero ese dinero público que se use tiene que ser recuperado por la ciudad en los plazos que se estimen oportunos y que tendrán que fijarse en ese hipotético pliego de venta posterior.

Jesús Amador, portavoz de Participa Huelva, comentó que su grupo votará en contra en el Pleno: "La previsión de la venta ya se hizo en su día y algunos decíamos que la expropiación no iba a ser tal y como nos iban diciendo. Nos ha costado, y nos va a costar mucho dinero, y además no han sido transparentes a la hora de decírnoslo. No creo que sea de recibo que el pago de ocho millones de euros lo haga el Ayuntamiento de Huelva, con lo que eso supone para los presupuestos de este Ayuntamiento, y que se haga sin consensuarlo con el resto de grupos municipales, como se ha hecho siempre, desde el oscurantismo que siempre ha rodeado el caso del Recreativo".

Amador puntualizó también que se contrata la gestión del Recreativo a una empresa "de forma opaca", cuando "si nosotros somos los propietarios tendremos que saber qué se está haciendo con ese dinero, ya que las acciones son nuestras". Por ello, avanzó que seguirá en la línea de "esclarecer" qué pasa en ese sentido y se opondrá al pago de los 7,3 millones.