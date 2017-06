La mayor revolución

Es como el día de la marmota del recreativismo. Cada vez que llega el mes de junio al Recreativo le espera una remodelación de los pies a la cabeza, así le ha pasado desde que comenzó la década y la tendencia se ha estabilizado tanto que este verano será el de mayor movimiento por parte de la secretaría técnica albiazul. A la espera de que llegue un nuevo dueño y siente las bases del nuevo proyecto deportivo, lo único cierto es que el Decano tendrá que agitar el mercado para convertirse en uno de los equipos que más fiche en el verano que se aproxima. De la plantilla que ha competido en la recién concluida liga solo hay ocho jugadores que tienen contrato en vigor, son Rubén Gálvez, Mario Marín, Iván Robles, Antonio Domínguez, Ernesto, Manu Torres, Rubén Mesa e Iván Aguilar. No todos ellos seguirían en Huelva la próxima temporada, alguno por decisión propia y otros por decisión del club. A ellos hay que sumar jugadores que interesaría que siguiesen por rendimiento o proyección, casos de Núñez, José Alonso, De Vicente o Miguelito, pero cuyo futuro en Huelva va a depender de las opciones que se les vayan poniendo por delante durante el próximo estío. Así, el Recre tendrá que afrontar otro nuevo cambio de imagen como el que viene protagonizando desde comienzos de la presente década. En la temporada 2010/11 fueron nueve los fichajes acometidos a partir del 30 de junio. A Huelva llegaron Fabricio, Manolo Martínez, Cabrera, Rafita, Matamala, Álex Quillo, Aarón Ñíguez, Kepa y Acuña. A ellos se unieron en invierno, y ya con Peguero relevando a Alfonso Serrano al frente de la dirección deportiva, otros cuatro jugadores, Manu Micó, Borja Granero, Asen y Kike Tortosa, futbolistas que elevaron a trece el número de incorporaciones totales en dicha campaña. La siguiente temporada, con Cervera al frente de la nave albiazul y un gran número de jugadores de la cantera ayudando al primer equipo, se realizaron once incorporaciones veraniegas (Manu Fernández, Alejandro, Alejandro Zamora, Borda, Cifu, Ximo Navarro, Héctor Font, Arcas, Javi Álamo, Sergi Enrich y Danilo Peinado), a las que se unieron los refuerzos invernales de Fernando Vega, Jesús Rubio y Berrocal para elevar a catorce los fichajes albiazules en dicho ejercicio. La llegada de Sergi Barjuan al banquillo albiazul en el verano de 2012 generó la mayor transformación de la plantilla recreativista en los últimos años. Con el técnico catalán también llegaron trece futbolistas antes del arranque de Liga. Fueron Cabrero, Morcillo, Zamora, Dimas, Montoro, Pardo, Ernesto, Jonathan Valle, Mourinho, Szymanowski, Riolfo, Marco Navas y Brozek, que vieron las llegadas de Ruymán, Puigdollers y Arana en el mes de enero para terminar siendo 16 los jugadores que debutaron con la camiseta recreativista en el estreno del proyecto de Gildoy. Para luchar por el ascenso a Primera División el Recre volvió a acudir al mercado e incorporó a diez jugadores en verano (Álex Pérez, Menosse, Araújo, Jorge Larena, Jesús Vázquez, Álvaro Antón, Gallegos, Ezequiel, Joselu y Linares), complementados con Sotres, Toño y Nong en el último enero en el que el Decano pudo fichar. En la última temporada en la LFP el Recre pudo completar las incorporaciones de Juanan, Diego Jiménez, Víctor Díaz, Nana, Manu Molina, Pedro Ríos, Cabrera, Núñez, Braulio y Rubén Mesa, jugadores que no pudieron ayudar al equipo a salvar la categoría. El retorno a Segunda B se saldó con la llegada de trece nuevos futbolistas (Luis Ribeiro, Carlos Delgado, Mica Pinto, Álvaro Moreno, Edu Moya, Mario Marín, Kikas, Miguelito, Ale Zambrano, Ernesto, Cristian Fernández, Keita y Arthuro), mientras que el pasado verano, que ya fue bastante convulso porque el Recre tuvo que esperar hasta el último día de junio para saber si iba a poder competir en Segunda División B y porque comenzó la expropiación del club, pero la firma válida seguía siendo la de Pablo Comas, fueron diez las contrataciones acometidas. Llegaron Bonaque, Ubay Luzardo, Javi Cantero, Sedeño, Rafa de Vicente, Pape, Fran Machado, Altamirano, Manu Ramírez e Iván Aguilar. El máximo de 22 licencias que establece la Federación en Segunda División B hace que el Recre tenga menos posibilidades de reforzarse que si estuviese en una de las dos primeras categorías, pero, aún así y teniendo en cuenta los futbolistas que tienen contrato y alguna renovación, parece que el Recre está a punto de afrontar su verano más movido de la presente década.