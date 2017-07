Con la máxima ambición

El Salón de Chimeneas de la Casa Colón, lugar en el que se firmó el acta constitucional del club de fútbol más antiguo de España, fue el escenario elegido para poner "la primera piedra" del nuevo proyecto del Recreativo. Javi Casquero será el protagonista del que se espera que sea un nuevo capítulo dorado en la longeva e indestructible historia albiazul. El consejero Jesús Pulido, encargado de abrir el acto de presentación del técnico, señaló que Casquero "representa la ilusión que todos queremos transmitir en este nuevo proyecto deportivo".

El preparador se mostró sereno, confiado y seguro al articular sus primeras palabras como entrenador del Decano, además lo hizo sin la censura que se autoimpone el fútbol moderno. No tuvo reservas, no puso ningún parche previo a las heridas y se lanzó al vacío con la confianza de quien conoce el mecanismo de un paracaídas. El exjugador de Sevilla, Getafe o Racing considera "un honor" ser el entrenador del Recreativo de Huelva y avisa que su maleta está rebosante de "ilusión", ilusión de vivir "esta temporada cosas importantes y olvidemos todo el pasado y sólo se respire optimismo".

Entrando en materia, Casquero no vaciló al afirmar que el objetivo del Recre en esta temporada es "el más alto posible, soy una persona ambiciosa, voy a por todas y lo único que me marco es el trabajo diario y aspirar a lo máximo. El Recre en Segunda B tiene que ir a ganar todos los partidos y ser un equipo importante, como es su historia". Después de una larga trayectoria como jugador, el talaverano afronta su primera experiencia en el banquillo como primer técnico, después de haber sido segundo entrenador del Getafe y haber dirigido unas sesiones para el equipo de la AFE en enero de 2016. La experiencia la pondrán Ángel López, que será su segundo entrenador, y David Torrejón, que continuará como preparador físico del club. López, a pesar de su juventud, acumula vivencias en España (Getafe), Rumanía (Petrolul Ploiesti), China (Guangzhou) y Arabia Saudí (Al Shabab); mientras que Torrejón conoce a la perfección el funcionamiento del club.

A la espera de terminar de confeccionar la plantilla, Casquero expone que su idea de juego "es la de ser protagonistas, la de llevar el peso de los partidos y la de ir a ganar. Voy a intentar que el equipo juegue bien al fútbol, a través de un juego combinativo y jugar mucho tiempo en campo contrario". Conocedor de la historia del Decano, el nuevo míster recreativista aseguró que "mi equipo va a ir a por los partidos. En eso no vamos a defraudar, aparte de lo competitivo y de la ilusión que tenemos que transmitir. Soy un entrenador que tiene mucha pasión por mi profesión, dedico 24 horas a lo que hago y llevo tiempo por y para el Recre. Mis jugadores tienen que estar en la misma sintonía, si quieren jugar. La camiseta tiene que pesar mucho y los jugadores tienen que estar a la altura, así como el cuerpo técnico, al menos en dedicación y trabajo no puede quedar".

Además, el excentrocampista afirmó que "yo no vengo hoy sin saber nada, yo llevo trabajando tiempo, el grupo gestor está trabajando y el proyecto es ambicioso dentro de las posibilidades reales que existen. Los futbolistas quieren venir aquí y en cuanto vayan saliendo noticias de fichajes veréis que va a haber buen equipo, habrá que luchar porque el Grupo IV es muy fuerte, pero el Recre va a tener una buena plantilla y nos podemos ilusionar todos".

Por último, y cuestionado por la importancia de la cantera, comentó que "a mí me gustan los buenos futbolistas, no miro el carnet de identidad ni para arriba ni para abajo. La edad no me importa siempre que se ofrezca rendimiento".