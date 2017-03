"El 0-1 ha sido el que ha marcado el partido"

El técnico del Recre, Juan Manuel Pavón, atendió a los medios al término del encuentro ante el Mancha Real. A pesar del triunfo que acerca al Decano a los números de permanencia y que le hacen alejarse del descenso, el preparador indicó que "queda un mundo. Hemos dado un paso importante, pero quedan ocho partidos. Tenemos un buen colchón con respecto al descenso, pero aún hay muchos puntos en juego. No nos podemos relajar. Hay que seguir en la misma dinámica".

Sobre el desarrollo del encuentro explicó que fue "un partido en el que se ha jugado mucho en las áreas, ya sabíamos que las transiciones se iban a dar de forma muy reiterada. El primer tiempo ha estado igualado. Ellos han enviado muchos balones al área. El segundo tiempo hemos estado bien, hemos salido con peligro y hemos logrado los goles. La expulsión de Rubén Mesa ha sido un hándicap. Nos hemos quedado con uno menos y con muchos jugadores tocados. Era más de media hora lo que quedaba, pero el equipo ha sabido sufrir".

Del rival argumentó que "es un equipo parecido a nosotros. Juega con necesidad y al final esa necesidad se convierte en ansiedad. El partido lo marca el primer gol porque hasta ese momento el número de ocasiones había sido similar. El 0-1 marca el partido porque nos da tranquilidad y nos hace sentirnos fuertes, mientras que al Mancha Real le genera ansiedad, separa sus líneas y se precipita". El excentrocampista albiazul continuó añadiendo que "le deseo lo mejor al Mancha Real. Ha firmado a Bodipo, que lleva mucho tiempo formándose y creo que va a dar mucho que hablar en este final de Liga".

Destacó Pavón la actuación del meta Rubén porque aceptó que "el Mancha Real ha tenido llegadas, pero nuestro portero ha estado fantástico".

Sobre la sustitución de Javi Cantero, a pesar de su buen redimiento en el partido explicó que el granadino "está haciendo una temporada que va de menos a más. Lleva tiempo arrastrando molestias y por eso lo hemos tenido que quitar. La jugada del gol ha sido muy buena, pero a raíz de ella las molestias no le han dejado continuar".

En la búsqueda de los condicionantes que han intervenido en el cambio de imagen del equipo señaló que "son varias circunstancias que influyen. Hemos tenido una fase en la que el equipo estaba haciendo partidos para llevarse los tres puntos (Lorca, Roda...), pero entramos en una dinámica en la que el equipo generaba ocasiones y no hacía goles. Sabíamos que eso tenía que romperse y en cuanto eso ha ocurrido hemos cogido una buena dinámica. El hecho de que el equipo tenga al entrenador en el banquillo también influye, no por ser Pavón, sino porque hay una persona que puede tener una incidencia directa. También hemos generado competitividad en puestos en los que no hay competencia".