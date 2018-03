La mano derecha de Juanma López

Apuesta decidida por la cantera y el arraigo de los jóvenes futbolistas

Durante su comparecencia de ayer, Carazo comentó que el Recreativo de Huelva piensa apostar por los escalafones inferiores e intentar potenciar la cantera. "Tenemos que conseguir que los chicos se sientan ligados y arraigados con el proyecto. Para mí la cantera es muy importante -dijo-. A día de hoy está inestable, como el primer equipo, pero entre todos y trabajando podemos hacer algo importante. Tenemos que lograr que los chicos se sientan identificados con el Recreativo. Es decir, que si viene un Sevilla o un Betis que se lo piensen para ir allí. Que si tienen que salir, que lo hagan a un grande como el Barcelona o el Real Madrid. Debemos darles mucho cariño y que vean que hay un proyecto detrás y que lo que estamos hablando es cierto. El jugador se tiene que sentir importante y ver que hay una captación, y me consta que se está haciendo porque Segovia está trabajando muy bien en ese sentido", aseguró. Sobre su llegada al Decano dijo que "Juanma López me conoce de mi anterior etapa y cuando me lo propone no me lo tengo ni que pensar dos veces. Me cojo el primer tren, me bajo a ver el primer partido y me siento con Manolo Zambrano, que me explica lo que es el sentimiento del recreativismo y con eso me convence. No me habla de dinero y veo lo que es el club y su afición y me convence".