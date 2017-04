El mal menor en Granada

Un empate en Granada ante un rival que no se jugaba nada es un mal resultado. Hay que reconocerlo. El Decano fue al Nuevo Los Cármenes a disputar una final por su permanencia que no fue capaz de ganar. El punto logrado en Granada sabe bien porque no se contaba con él cuando el Recre se fue al descanso. No hay que darle más vueltas. Hasta ahí el análisis frío. La realidad matizada por las circunstancias es que el marcador resultó ser un mal menor en una tarde que se oscureció como el cielo sobre el estadio, pero que terminó con un pequeño rayo de sol alumbrando la cara. Lo que al comienzo del choque era un mal resultado se dio por válido al final. La victoria habría permitido al Recre prácticamente sentenciar su permanencia en la categoría. La derrota hubiese colocado al Decano en una situación límite y con muchas opciones de disputar la promoción de permanencia en la categoría. El empate en cambio le permite meter a un equipo por detrás para sumar una incógnita más a la ecuación y fundamentalmente le hace seguir dependiendo de sí mismo. El punto es suficiente para saber que si le gana al San Fernando el domingo lo tendrá hecho. No ganar la final del Nuevo Los Cármenes convierte en finalísima el último partido en Huelva de la temporada, porque debe serlo.

Un punto es un punto y con el sumado ayer la temporada pasada ya tendría la permanencia en el bolsillo, pero este año harán falta más. Toca luchar, sacudirse una semana más el polvo y encarar ya el duelo que espera dentro de siete días en casa.

Tanto el Granada B como el Recreativo vivieron un partido un tanto irreal. Los granadinistas se vieron con un tanteo amplio sin hacer anda y los recreativistas con el empate cuando más lejano parecía.

Desde el pitido inicial quedó claro a quién la iba algo en el partido. El Recre salió mucho más agresivo e intenso que su rival, a quien con la potencia y pegada de los suyos le bastaba para no perder la cara. Tampoco parecía que los locales fuesen a proponer mucho más.

El Recre fue mejor que su rival y disfrutó de varias ocasiones claras sin acierto. Rafa de Vicente y Antonio Domínguez se asomaron con peligro al área de David mientras Jesús Vázquez controló bien en el centro del campo ante Suleyman. El puntaumbrieño incluso lanzó un balón al larguero. No parecía que se fuese a torcer el guión. Dos minutos letales le dieron la vuelta al encuentro. En el primer disparo nazarí a puerta del choque se encontró el Granada B con el tanto de Pawell después de un saque de esquina que además el Recre defendió en superioridad numérica. Una vez más la fragilidad recreativista costó caro.

Empujado por su necesidad siguió insistiendo el Recre y Núñez tuvo el empate muy poco después. Pero la pájara albiazul duró dos minutos más para permitir en el segundo local por medio de Entrena en un contragolpe que una vez más dejó en evidencia la endeblez al sistema defensivo onubense.

2-0 sin pisar el acelerador y un choque muy cuesta arriba para los recreativistas al ecuador. Era un escenario propicio para el drama. Pero como este Decano parece que se activa cuando peor se lo pintan, salió del vestuario a por todas.

El Granada B le había demostrado en el primer tiempo que le podía hacer mucho daño con muy poco, pero también que era vulnerable si se le apretaba arriba. Como a peor ya no iba a ir el partido tocó una vez más el zafarrancho y a la carga. Hacer un gol pronto iba ser decisivo para tener alguna posibilidad.

El meta local lo evitó en dos claras ocasiones en los primeros cinco minutos. Le sacó una buena mano a Ubay tras un remate de cabeza en el 46 y desvió un lanzamiento de Núñez ya en el 50. El Recre sabía que un gol lo cambiaba todo.

No desesperó el equipo de Pavón hasta que en el 58 apareció el hombre Granada B del Decano. Rubén Mesa recotó distancias después de un saque de esquina a la hora de partido.

El tanto devolvió al Decano al partido. Con las facilidades defensivas que mostraba el filial nazarí las opciones se dispararon. Tardó otros 20 minutos un empate que desde entonces pareció seguro. Los locales no cambiaron en nada. Siguieron a lo suyo. El Recre insistió hasta que en el 79 Rubén Mesa devolvió las tablas al marcador.

Con el punto en el bolsillo el Decano le faltó tranquilidad y claridad de ideas para haber consumado la reacción. Apenas respondió ya el filial nazarí, pendiente de irse a casa. Con Waldo y Miguelito en el campo lo buscó hasta el final el Recre. Ya no daba para más. Evitó el naufragio y salvó un punto.

David H

Antonio Marín H

Ismael H

Hugo 81' H

Estupiñan H

Pawel H

Sulayman HH

Entrena HH

Migue Cobo 65' H

Navarrete H

Luis Suárez H

Sergio Peña HH

Tomás H

Jean Carles 75' H

Rubén Gálvez H

Iván Robles H

Miguelito 59' H

Javi Cantero H

De Vicente H

Ernesto 59' H

Ubay HH

José Alonso H

Núñez HH

Waldo 83' H

Machado H

Rubén Mesa HHH

Jesús Vázquez HH

Domínguez HH