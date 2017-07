"Con la llegada de gente nueva esto irá para adelante"

Rubén Gálvez (Aracena, 15 de mayo de 1993) es uno de los pocos jugadores que tiene contrato en vigor con el Recreativo de Huelva para la nueva temporada. El meta serrano de 24 años de edad espera que el nuevo proyecto del club suponga un punto de inflexión y el Decano empiece a partir de ahora a remontar el vuelo, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Atrás queda una temporada "complicada por todo lo que fue sucediendo, pero todas esas adversidades nos hicieron fuertes y al final conseguimos el objetivo de la permanencia, que no resultó nada fácil". En lo personal disputó 3.150 minutos, es decir, 35 partidos y todos ellos como titular: "Hubo una racha en la que no lo pasé bien por la expulsión que sufrí y por todo lo que aconteció luego, pero en general he hecho buenos partidos y estoy contento".

El Recreativo afronta una nueva época en su centenaria trayectoria con la llegada de un grupo liderado por el exfutbolista Juanma López; al respecto, Rubén Gálvez tiene depositadas muchas esperanzas en este nuevo proyecto: "Es un paso hacia adelante; entra gente nueva y pone dinero, lo veo como una luz que indica que estamos al final del túnel".

Por momentos, hubo riesgo de que el equipo no llegara a inscribirse para jugar un año más en Segunda B. "En ese sentido yo siempre he sido optimista y estaba seguro de que el pago a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) se iba a llevar a cabo. Otro asunto es el de Hacienda, que será más complicado de resolver".

Todavía es pronto para calibrar el potencial del equipo, pero ¿tocará otro año de transición o se puede aspirar a algo más? "¡Quién sabe! Vamos a esperar a ver con qué objetivos llegan los nuevos inversores, ver la plantilla que se hace y lo que depara la temporada. Personalmente quiero luchar siempre por lo máximo, pero hay que ser conscientes de dónde estamos".

El Decano cuenta actualmente con sólo 8 jugadores, por lo que más de media plantilla será nueva, toda una revolución. "Está claro que hará falta más tiempo de adaptación y para conocernos, pero para esto está la pretemporada. No veo un inconveniente en que lleguen muchos jugadores nuevos".

¿Entendería que se fichara un guardameta o cree que la portería está bien cubierta con Arturo y usted? "Con contrato estoy solo yo; a Arturo le tengo mucho aprecio, lo conozco de juveniles pero no entro a valorar si tiene que quedarse él o tiene que venir otro; lo único que puedo hacer es seguir trabajando duro para ganarme la confianza del entrenador".

Todo apunta a que los nuevos rectores traerán un técnico de su confianza y parece complicada la continuidad de Pavón como primer entrenador. "Eso no lo decido yo; con Pavón tengo muy buena relación, lo conozco desde mi etapa de juvenil, este tiempo ha demostrado su validez y cumplió con el objetivo", destaca.

Pese a todos los problemas que ha vivido la entidad, el meta serrano cree que el Recreativo "sigue siendo un equipo atractivo para venir; muchos jugadores esperan la llamada del club y en Segunda B el Decano es un grande y un buen trampolín".

Tras la retirada de un icono como Jesús Vázquez, a Rubén Gálvez le tocará ser uno de los líderes del equipo en la nueva campaña, por ser de Huelva y por su trayectoria en el club: "Capitán del Recreativo no puede ser cualquiera, es una responsabilidad muy grande y claro que sería un orgullo formar parte de la capitanía. Si hay que tirar del carro estaremos apoyando al cien por cien y no me asusta para nada la responsabilidad", resalta el onubense.

A sus 24 años, es el segundo jugador de la plantilla albiazul con más partidos, tras Antonio Núñez. "Es bonito jugar en el equipo de tu tierra, que te den confianza y tener tantos partidos; ahora hay que aumentar esa cifra", comenta con buen humor.

Rubén Gálvez cree que el Recreativo ya ha tocado fondo y toca ir hacia arriba. "Siempre soy optimista y con la llegada de gente nueva esto irá hacia adelante; lo pasado, pasado queda".

En estos dos últimos años ¿pensó en algún momento que llegaba el final? "Hemos pasado por varias situaciones críticas y quien no se diera cuenta de eso es que tenía los ojos cerrados. Pero siempre vi una luz de esperanza y sabía que el Recre no podía morir y saldría de esa situación tan complicada". Por lo tanto, el Recreativo que viene será muy diferente al que hemos visto hasta ahora: "Sí, llega gente nueva con ilusión, con nuevas ideas, y todo irá a mejor. Tengo muchas esperanzas en ver de nuevo al club en Segunda División".

En breve se acaban las vacaciones y toca volver al trabajo: "Hemos tenido unos días para desconectar y tengo ganas de que comience ya la pretemporada; oficialmente no sabemos el día, pero creo que será sobre el 11 o 12 de julio. Yo llevo unos días entrenando ya por mi cuenta para llegar lo mejor posible al inicio".

El cancerbero serrano tuvo palabras de ánimo para Pepe Delgado, que ha decidido encerrarse en el club en protesta por el retraso en el pago de sus nóminas: "Demasiado han aguantado los empleados, no se les puede reprochar absolutamente nada. Espero que se solucione cuanto antes tanto el tema de Pepe Delgado en particular como de los empleados en general".

Por último, Rubén Gálvez tuvo palabras de elogio para los aficionados del Decano. "A ellos no se les puede pedir nada; hay que agradecerle todo lo que han pasado estos años atrás y el apoyo que nos han dado pese a la situación deportiva del equipo. Espero que sigan igual y que podamos darles alegrías en el campo y hacerles soñar con algo bonito".