Un informe de la Consejería de Hacienda avala la venta

La operación de venta de las acciones del Recreativo de Huelva en propiedad del Ayuntamiento cuenta con el beneplácito de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Así se desprende de un informe con fecha 2 de junio de 2017 y con salida del reciente 6 de junio de la administración autonómica. El Ayuntamiento de Huelva "de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales que establece que cuando se enajenen valores mobiliarios o participaciones en sociedades o empresas será necesario el informe de la Consejería de Economía y Hacienda que deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose favorable de no emitirse en dicho plazo". Por este motivo el pasado 15 de mayo remitió al Registro General de la Consejería el preceptivo informe no vinculante. El mismo concluye que la venta es factible y que no supone quebranto patrimonial alguno para las arcas municipales.

El documento de ocho páginas al que tuvo acceso Huelva Información analiza la situación económica en la que se encuentra el Decano así como el estado de los dos paquetes de acciones a la venta, el proveniente de la expropiación a Gildoy y que se encuentra recurrido aunque no emite objeción alguna, como señala el informe, y el de la empresa municipal Huelva Deporte. Esta sociedad con la venta pierde además su razón de ser ya que "la venta de las acciones supone la pérdida de la capacidad de control que constituye la finalidad única de la empresa municipal Huelva Deporte".

La Consejería señala el crítico estado de la economía albiazul y su riesgo de liquidación por este motivo. En este sentido, el informe considera que "la enajenación de las acciones puede resultar beneficiosa" ya que la situación de la entidad es muy complicada desde el punto de vista financiera. Un trámite más en el camino para la venta de las acciones del Recreativo que encara sus últimas horas si el interés cristaliza en una oferta concreta por sus acciones en base a las condiciones del pliego.