La importancia de un nuevo modelo de club

El largo camino para la normalización del Recre se recorre "pasito a pasito", como definió Narciso Rojas, directivo del Trust, junto a Antonio Gómez, todo un clásico del baloncesto onubense, con quien compartió mesa y debate en La Tertulia de Huelva Información del restaurante Ciquitrake de la capital onubense, junto a la redacción de Deportes. "Vamos a pasos de tortuga, pero somos la tortuga de la fábula y por eso es más importante dar pasos en firme que no correr y equivocarnos", defendió el dirigente del Trust.

La actualidad albiazul está marcada por la inscripción de Pavón y la posibilidad de reforzar la plantilla. Rojas defiende que "ahora el rendimiento mejorará mucho", tanto que lo considera "más importante que poder fichar". Reconoce que "me gustaría que los jugadores retirasen las denuncias", a pesar de lo cual "están en su derecho y los entiendo perfectamente".

Antonio Gómez vivió en su carrera impagos. El baloncestista muestra "respeto" por la decisión de denunciar de los albiazules, si bien "me sorprende un poco que si pueden hacerlo al final lo hagan ahora porque si no voy a poder cobrar hasta junio, al menos no le hago daño al club".

Sobre el incidente del viernes pasado con la no inscripción del onubense, tiene claro Rojas que "no es casualidad todo lo que sucedió ni la llegada de la confirmación de Ceballos a las 13:56, ni que por primera vez una denuncia de un futbolista se utilice para bloquear a un entrenador". Entiende en este sentido que "la Federación no es nada seria y refleja a quien la dirige". Por ello, considera que "Pablo Comas ha engañado a Villar como nos ha engañado a muchos. Antes le parecía válido y ahora le resulta imprescindible por lo que calla". A nivel particular se mostró "arrepentido" de "haber colaborado con el club en su etapa, aunque de aquella colaboración surgieron cosas importantes para el club como el proyecto del BIC, que era una idea que Comas rumiaba, y que fue redactado por Alejandro López y por mí, además de que haber estado dentro nos abrió los ojos sobre la necesidad de crear el Trust".

De esa época valora como "lo único positivo" la creación del Museo del Decano, "que fue una apuesta suya pero cuyo estado posterior de abandono demostró su incapacidad para gestionar nada".

Con la urgencia del presente apenas hay tiempo para pensar en el futuro que espera a la entidad albiazul si supera su duro trance. Narciso Rojas vaticina un Recre "muy diferente de lo que esperamos porque ahora mismo es imprevisible el modelo de club, aunque en el Trust defendemos y apostamos por una participación importante de la afición".

La venta es la salida más clara para la entidad. Sin embargo, el directivo del colectivo albiazul reconoce que "a día de hoy veo difícil que nadie venga con los seis o siete millones que hacen falta de cero y debemos ser conscientes de la dificultad de esa venta". Por ello, alaba "el trabajo que está realizando el Ayuntamiento con un pliego que será muy garantista y con toda la información que transmite, pese a que haya quienes lo acusan de oscurantista".

Narciso Rojas reflexionó sobre la relación entre el Recre y la capacidad de Huelva. Para el dirigente del Trust "posiblemente el club sea demasiado grande por todo lo que representa y la trascendencia que tiene para el potencial de una ciudad que ha avanzado mucho en los últimos años, pero sigue siendo poco atractiva para esos inversores que se fijan en otras ciudades porque el fútbol es complicado que sea rentable, aunque es una gran plataforma para hacer negocios".

De su experiencia en el baloncesto profesional Antonio Gómez saca algunas lecciones que aplicar al Recreativo. Futbolero y socio en diferentes etapas de la entidad, el jugador del Telwi San Juan defiende "una plantilla con una base importante de Huelva y refuerzos de lujo en determinadas posiciones". Como ejemplo recuerda que "el Manresa fue campeón de la Liga ACB así y el mejor Unicaja de la historia tenía a nueve jugadores de la cantera".