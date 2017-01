La huelga continúa por ahora

La huelga del personal no deportivo del Recreativo de Huelva que comenzó el pasado 20 de diciembre sigue adelante, aunque ha habido un acercamiento entre las partes y se confía en alcanzar un acuerdo en breve. Desde el club han confirmado que el encuentro de este domingo ante el Marbella (Nuevo Colombino, 17:00) no corre peligro y se jugará sin ninguna duda.

El abogado Juan Maján, representante del comité de huelga, manifestó ayer que han realizado una contrapropuesta y que hay un proceso de negociación abierto para ver si se alcanza un acuerdo o no. Maján dejó claro que quienes han solicitado la extinción de su relación laboral a través del Juzgado son algunos de los empleados, y no el club, como consecuencia "de la falta de pago continuada de las nóminas, y debido a eso se convocó la huelga".

"Hay algunas cuestiones en las que no nos ponemos de acuerdo y si no cambia la situación, la huelga del personal no deportivo seguirá". Respecto a lo que puede suceder el domingo si no se alcanza un pacto, avisó que "supongo que el club abrirá el campo, pero estando en huelga no se puede contratar personal para sustituir a los huelguistas; es algo que dice la Ley, y hace falta alguien para abrir el campo, recibir al trío arbitral, al rival, abrir las taquillas...". "Los trabajadores en huelga se reservarán cuantas acciones legales estimen convenientes si no se respeta por parte del club el derecho de huelga que están ejercitando", concluyó Juan Maján, quien insistió en que "nosotros seguimos abiertos a negociar en cualquier momento en busca de un acuerdo".

Jesús Pulido, consejero y portavoz del Decano, se expresó en una línea conciliadora: "La negociación continúa abierta y creo que las dos partes estamos en una buena predisposición para alcanzar un acuerdo, que puede llegar mañana (por hoy viernes) pese a ser festivo, o incluso el sábado. Queremos que el partido ante el Marbella se celebre en las mejores condiciones posibles y eso sería con los empleados trabajando, porque supondría que nos hemos puesto de acuerdo".

Jesús Pulido afirmó que la disputa del encuentro de este domingo no corre ningún peligro: "Está garantizado que vamos a jugar, porque si no lo hacemos las consecuencias serían muy graves: perderíamos por 0-3, nos quitarían tres puntos de la clasificación y además nos castigarían con una sanción económica. No podemos permitir que eso ocurra".

El directivo albiazul recuerda que "tenemos unos 29 empleados no deportivos y un buen número de ellos ya habían solicitado en la época de Pablo Comas la extinción de sus contratos para marcharse al paro y tener un reconocimiento de deuda. A la mayoría, en unos 25 días, les iba a salir el juicio por ese tema y tendrían que abandonar el club en cuestión de semanas. Lo que nosotros planteamos es un acuerdo global de extinción, de forma que el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) pague una parte de lo que se les debe y lo que reste se metería en el pliego de condiciones para el futuro comprador del club".

Jesús Pulido aclara que el Recreativo no quedaría 'inoperativo', pero está obligado a aligerar la masa salarial: "Nos quedaríamos con algunos trabajadores para mantener una infraestructura, pero con unas condiciones y unos contratos nuevos, con unas cantidades asumibles para la Segunda B y adaptados a la categoría. Eso es lo que se suele hacer con los trabajadores deportivos (jugadores), que tienen un contrato con unos ingresos variables en función de si logran el ascenso o se pierde la categoría", concluyó.