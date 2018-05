Llega la hora de Rubén Gálvez. El portero onubense es el único futbolista profesional de la plantilla del Recreativo de Huelva que no ha jugado ni un minuto esta temporada. El guardameta previsiblemente será titular en el partido que disputará el conjunto albiazul el próximo domingo en Jumilla, correspondiente a la última jornada liguera del grupo IV de la Segunda División B.

Rubén ha visto todos los encuentros del campeonato desde el banquillo. Ha sido incluido en todas las convocatorias por los tres entrenadores que han dirigido esta campaña al Decano, Javier Casquero, Ángel López y actualmente César Negredo, que siempre han apostado por la titularidad de Marc Martínez. Pero ahora, con la permanencia matemática ya conseguida, lo normal es que el técnico decida dar una oportunidad al meta aracenense como recompensa a su esfuerzo y trabajo desde que se incorporó a los entrenamientos del equipo en la pretemporada.

En Jumilla lo normal sería que Negredo dé una oportunidad a los menos habituales

No ha sido un curso sencillo para el onubense, que ha aceptado sin levantar la voz su cambio de rol en el Recreativo. Pasó de ser titular durante las últimas campañas a no jugar ni un minuto. De hecho, durante el pasado mercado de fichajes invernal se barajó que el portero pudiera abandonar la disciplina del club de Huelva para marcharse a otro conjunto en busca de oportunidades, algo que no sucedió.

Rubén, que cumplirá 25 años el próximo 15 de mayo y que acaba contrato el 30 de junio, llegó siendo un niño a los escalafones inferiores del Decano. Debutó con el primer equipo en la campaña 2012-13, cuando el Recre aún militaba en Segunda A y Sergi Barjuan era el inquilino del banquillo albiazul. Su estreno fue en el Nuevo Colombino y acabó con un triunfo local frente al Córdoba (2-1). En 2014, tras renovar y ampliar su relación con la entidad onubense, fue cedido durante media temporada al Huesca (que en aquel momento competía en la Segunda División B) para regresar posteriormente a la disciplina del club de Huelva. En el curso 2014-15 (el del descenso del Recre a Segunda B) disputó 15 partidos, 35 el siguiente y 30 en el pasado campeonato liguero.

Con la salvación ya conseguida y la tranquilidad de no jugarse nada en la última jornada salvo la honra, el Recre afronta sin presión su último compromiso en Jumilla, donde lo normal es que Negredo aproveche para darle minutos a los menos habituales, que intentarán cerrar la campaña de la forma más digna posible. Enfrente estará un conjunto murciano que sí se juega mucho en el envite, dado que llega a la última jornada empatado a 44 puntos con el Écija, que ocupa la decimosexta plaza de la tabla que, al concluir la Liga, obliga a disputar una agónica eliminatoria por la permanencia (el play-out).

El centrocampista Djak Traoré, que tuvo que retirarse del campo en el partido frente a Las Palmas Atlético, será baja segura por lesión debido a una microrrotura muscular en el aductor largo de la pierna derecha. Otros que es posible que tampoco viajen a la localidad murciana son el defensa Diego Jiménez (que ya se perdió el último encuentro por lesión) y el extremo Carlos Lazo, que arrastra problemas físicos desde hace varias semanas.

Dado que el Atlético Onubense se juega el domingo la permanencia en la Tercera División (depende de sí mismo y salvará la categoría si vence a domicilio al Guadalcacín en el duelo de la última jornada), previsiblemente el entrenador del primer equipo no cuente con futbolistas del filial en su convocatoria y sí con la segunda línea de su plantel, es decir, futbolistas que han disfrutado de menos oportunidades durante la Liga.