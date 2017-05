Un homenaje como colofón a la temporada

Capitán, jugador con más partidos de la historia del club, emblema de la mejor época y también de la lucha en la más dura, Jesús Vázquez recibió su particular homenaje en La Tertulia Deportiva de Huelva Información, acompañado por el director de este diario, Luis Pérez-Bustamante, la directora comercial, Adelaida Mellado, y la redacción de Deportes. El onubense fue el invitado especial en una edición diferente, centrada en su figura y con la que se cerró la temporada 2016/17 en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense.

Una década como albiazul da para mucho, para un sinfín de recuerdos anécdotas y experiencias. Tuvo la suerte de disfrutar de la Primera División y también la responsabilidad de defender al club de su alma en sus momentos más difíciles. En su cabeza resuena todavía el eco de su despedida. Su adiós fue "lo más bonito que me ha pasado porque lo había imaginado muchas veces y poder vivirlo en el campo, rodeado de tanta gente y en un partido tan trascendental es una oportunidad que no tiene mucha gente". Al recordarlo no puede ocultar la emoción. El cariño recibido responde a un compromiso al que trata de restar importancia porque "mi objetivo siempre fue estar a la altura de lo que representa este club y ser un digno capitán del Decano". Sostiene que "cualquiera en mi lugar hubiese hecho lo mismo, que es luchar por lo que amas".

"Si tuviese capacidad compraba el Recre porque creo mucho en sus posibilidades"

Ahora pide "un poco de tiempo para descansar, desconectar y marcharme a Islantilla que no he tenido todavía la oportunidad de disfrutar de un momento de tiempo libre". Después, "trataré de estar lo más ocupado posible y no descarta "probar con algún triatlón o pruebas parecidas que me llaman mucho la atención".

Afronta el futuro albiazul "con optimismo y con realidad". Tiene claro que "volveremos a Segunda y a Primera", pero advierte que "esa reconstrucción no va a ser rápida". Denuncia que "en los últimos años el deterioro es grande y la situación deportiva es el reflejo de lo que hay de puertas para adentro". Es cauto con la posible venta de la entidad. Por su experiencia reflexiona sobre el papel de un futuro inversor. "No sé si vendrán a gastar rápido o asentar las bases para el crecimiento. Quien venga a Segunda B a invertir será porque cree en un proyecto a medio plazo porque quien tiene dinero para hacerlo por la vía rápida tiene equipos en Segunda o Primera". Defiende "un proceso más largo y seguro, sin prisas. Será mejor asentar una base que construir un modelo efímero".

En este sentido defiende un modelo que crezca desde abajo. Lamenta que en los últimos años "se ha hecho mucho daño a la cantera porque cuando hay problemas en el fútbol profesional siempre los efectos se sienten en la base, ya que el poco dinero que hay se emplea siempre para sobrevivir el primer equipo".

Sabe que todo pasa por el próximo mes en los despachos. Jesús Vázquez sabe de lo que habla. Espera "primero que salga el pliego en los próximos días y después tocará esperar a ver si finalmente hay alguna oferta concreta de fuera o le toca al Ayuntamiento hacerse cargo". Con un planteamiento u otro "soy optimista porque si algo tengo claro es que este club no va a caer". Confesó que incluso "he ayudado en lo que he podido poniendo a gente en contacto y tratando de aportar soluciones cuando me pidieron consejo". Tanto es así que, "si tuviera capacidad lo compraba sin dudarlo porque creo mucho en las posibilidades de este club si se gestiona con cabeza y sentido común".

En La Tertulia de Huelva Información confesó algunas interioridades de una temporada "dura y difícil". Explicó la historia del escudo que aparece en todas las celebraciones. "Fue un regalo que nos hizo José Manuel Liáñez en Navidad cuanto estábamos tan mal. Tiene un simbolismo especial. Desde entonces empezamos a ganar partidos y nos acompañó a todos los campos". Como capitán "los compañeros me lo quisieron regalar, pero yo he querido que siga en el vestuario". Eso sí, "por detrás lleva una dedicatoria mía". El escudo se convirtió en un amuleto albiazul "al que nos agarrábamos todos antes de comenzar los partidos".