La historia no da pie para confiarse

Lo tiene muy bien y la ventaja es suficiente para no tener dudas de que lo conseguirá, pero la historia no da pie a confiarse ni a relajarse. Con 37 puntos a falta de siete jornadas y cinco de renta más el goalaverage a nadie se le ocurre pensar que el Decano no vaya a lograr cerrar en las próximas semanas su permanencia en la categoría.

Desde el año 2000 hay seis precedentes de equipos del grupo IV que a estas alturas de la competición llegaron en una circunstancia parecida a la del Recre y al final dieron con sus huesos en Tercera. Pinta bien, pero no hay que confiarse hasta tener al menos esos 45 puntos que la campaña permitieron la salvación a los albiazules.

Hay un caso muy similar al recreativista. En la temporada 2002-2003 el Díter Zafra tenía 37 puntos a estas alturas y el corte estaba en 32 puntos para el descenso directo y 33 para la promoción. Uno más que en la actualidad. En mayo el equipo pacense se fue a Tercera con 43 y el Linares jugó la promoción con 44. Es el referente más claro para los albiazules. Una exigencia no fue capaz de cumplir el Almansa en la 2005-2006, cuando superó la jornada 31 con 38 puntos y descendió de nuevo con 43. Con 45 jugó la promoción el Baza, aunque el corte a estas alturas estaba tres puntos por encima.

La poca capacidad competitiva del Málaga B y el Villanovense en la 2006-2007 hizo que se encareciese la permanencia por encima de lo habitual. A estas alturas con 37 puntos estaba en promoción el Extremadura. De los cinco últimos ninguno fue capaz de salir y todos acabaron descendiendo. Uno de los batacazos más sonoros se los pegó el Alcalá un año después. La llegada a última hora del exalbiazul Carlos Ríos no pudo reconducir la situación y el equipo terminó en Tercera con 41 puntos. El Baza que tenía 37 en la jornada 31 jugó la promoción y bajó con 43. De nuevo el listón fijado en esa puntuación mínima.

De todos los casos el más sorprendente fue el del Roquetas de la 2009-2010 que tenía 42 puntos y se fue a Tercera. Fue una temporada marcada por los pocos puntos de los últimos, lo que hizo que la permanencia se encareciese de forma sorprendente. El equipo almeriense firmó un pésimo final del campeonato y pese a llegar a 50 puntos no evitó la promoción de permanencia en la que descendió con la mayor puntuación de los últimos tiempos.

Al último precedente aludió Juan Manuel Pavón el pasado viernes. El Algeciras de la 2013-2014 sumó 38 puntos en las primeras 31 jornadas. Se vio jugando la promoción con 43, otra vez la cifra más habitual del histórico de la categoría, y bajó. Lo hizo junto al Sanluqueño, La Roda, Écija y San Fernando. La campaña pasada el Recre tenía un punto menos que ahora y el corte estaba en los mismos 32 puntos que actualmente con el Villanovense como cuarto por la cola. El Melilla era el equipo de promoción 33. La distancia era menor que esta campaña. El Decano necesita entre seis y ocho puntos más para salvarse.