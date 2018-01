Con hambre de partido

ángel López, entrenador del Recreativo, está deseando que llegue el domingo para plasmar sobre el terreno de juego todo el trabajo de la semana: "Es un placer ver entrenar a los chicos, se sienten identificados con todo lo que se plantea y la semana ha ido realmente bien, unidos, trabajando fuerte... muy buena, en la línea de lo que venimos haciendo desde Navidad, trabajando mucho y bien, con ganas de que llegue el partido del domingo".

El técnico podrá contar con todos sus efectivos para medirse mañana en el Nuevo Colombino (17:00) al Badajoz: "A día de hoy no hay nadie descartado; tenemos algún jugador con molestias pero no hay ni lesiones ni sanciones y están todos disponibles".

Así, vuelven Antonio Núñez, Nacho Monsalve... buenas noticias: "Es una maravilla tener que tomar decisiones cuando todos están bien. Recuperar a Nacho tras cinco partidos es importante, él ha sufrido mucho, lo ha pasado muy mal, hace dos meses que no juega porque han sido los cinco partidos más el periodo de Navidad por medio... Núñez también se incorpora tras cumplir su partido de sanción y eso es lo que quiero, tener a todos disponibles. Seguro que acierto a la hora de tomar decisiones porque no hay muchas diferencias entre unos y otros".

En Murcia el equipo dejó una buena imagen, pero toca refrendarlo ahora con una victoria: "Por supuesto. Estamos satisfechos con el partido de Murcia pero no con el resultado, porque siempre queremos ganar".

Una de las grandes dudas de la alineación es quién será el titular en el lateral izquierdo, ya que Mario Marín ha estado a buen nivel y vuelve Monsalve tras su sanción. Ángel López no se moja: "Lo veremos el domingo", asegura con buen humor. "También está la opción de Casado, que de los cinco partidos que no ha estado Nacho Monsalve ha jugado dos. Esto es de todos, no sólo de los once que salen de inicio, es también de los que están en el banquillo; el otro día los tres cambios aportaron muchísimo".

El técnico albiazul no cree que haya ansiedad en la plantilla tras las dos últimas derrotas en casa ante Cartagena y Jumilla: "Después de caer ante el Cartagena trabajamos bastante el equilibrio y el autocontrol para que situaciones que no dependen de nosotros no nos saquen del partido. Hemos provocado situaciones de estrés en el entrenamiento para que los jugadores tengan que controlar sus emociones, pero no hay nada como jugar aquí, en un estadio con público... el estrés competitivo no se puede igualar nunca entrenando. No veo ansiedad".

El Badajoz llega en un gran momento, habiendo ganado tres de sus cuatro últimos encuentros: "Viene con una dinámica positiva y goleadora; se ha reforzado con tres jugadores importantes en el mercado de invierno, va de menos a más, presiona muy bien, lleva 28 goles a favor, lo que dice mucho de sus jugadores ofensivos. Es un rival que requiere que si lo queremos doblegar tenemos que dar el máximo; si no lo damos, no tendremos posibilidades. Nada me hace indicar que los jugadores no van a dar el máximo, por lo que somos optimistas y tenemos mucha ilusión de volver a jugar en casa".

Las tendencias de ambos son distintas, con un Recreativo que ha cortado la herida y un Badajoz al alza: "En nuestro caso es más (una cuestión) de resultados que de sensaciones, que han sido positivas pese a no ganar. Ellos vienen de salir de los puestos de abajo y de golear; el rival me preocupa hasta cierto punto; el Recre ha dominado a los mejores equipos de la categoría y espero que seamos capaces de llevarnos el partido a nuestro terreno, con la solidez y firmeza que nos caracterizan en defensa".

"El equipo físicamente está muy bien, es algo en lo que hemos mejorado con respecto al inicio de la liga. En Navidad dimos pocos días libres y los chicos trabajaron en vacaciones; intentamos compensar ese déficit que arrastramos durante gran parte del inicio, sobre todo de la primera vuelta. Lo primero es adelantarnos en el marcador, da igual el minuto, y si te adelantas controlas mejor el partido que si te tienes que exponer en exceso. No se puede ser más valiente de lo que fuimos contra el Cartagena, contra el Jumilla... los dos equipos llevamos los mismos puntos, tenemos números parecidos y por lo tanto el partido va a requerir que lo demos todo".

El mercado de invierno sigue estando ahí para el Decano, que por ahora ha perdido a dos jugadores. "El club está trabajando firmemente en ello (refuerzos) y es una parcela que no controlo. El club está haciendo las cosas bien, van por el buen camino para que la plantilla se vea reforzada", destaca.

Un triunfo sería un gran empujón para el Decano, pero ¿qué supondría una derrota?: "No tenemos una bola de cristal, pero más que el resultado lo importante es cómo se produzca; si ganamos haciendo las cosas mal no seré el que venga aquí y diga que éste es el camino. Me preocupa el cómo más allá del resultado. Nada me hace indicar que las cosas no van a ir bien. Pensamiento positivo, optimismo e ilusión", concluye López.